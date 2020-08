Pupovac uvjeren kako će Vučić odati počast hrvatskim žrtvama: Dogodile su se dvije stvari koje su pokazale da službeni Beograd čini prvi korak

U Gruborima je održana komemoracija za šestero srpskih civila ubijenih nakon akcije Oluja. Počast žrtvama odali su predstavnici hrvatske Vlade i srpske nacionalne manjine, prvi put u nazočnosti izaslanika predsjednika Srbije. Gost Teme dana HTV-a bio je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a koji je rekao da su poslane snažne poruke u Gruborima

'Značaj je velik, poslane su snažne poruke bez obzira na tonove i sadržaje. Osuda zločina, sućut prema stradalima, poštovanje prema žrtvama i sućut prema onima koji ih se sjećaju i okretanje prema budućnosti. Ostavljanje rata i ratnih strahota u najboljim komemorativnim praksama koje su moguće. To ste vidjeli danas i vidjet ćete i ubuduće. Sve više u zajedničkim gestama', rekao je Milorad Pupovac za HRT .

'Prvo, primljeni su predstavnici hrvatskih institucija u Republici Srbiji od strane predsjednika Vučića i razgovarano je o vitalnim temama za hrvatsku zajednicu, uključujući njihovu participaciju u izvršnim tijelima vlasti u Republici Srbiji i u pokrajini. Drugi, danas je bio posebni izaslanik predsjednika Vučića, gospodin Matić koji se bavi nestalima u odnosima Hrvatske i Srbije. To su poruke koje govore: idemo se baviti pitanjem manjina, tamo gdje pitanja nisu riješena i nestalima kao jednoj od najbolnijih tema', rekao je Pupovac.

Milorad Pupovac rekao je kako se s pitanjem nestalih bave već dvije godine. 'I zahvaljujući našim prvim kontaktima s ministrom Medvedom, i onome što je prethodilo dogovoru o svemu onom što se dogodilo od 5. kolovoza pa do danas, i što će se događati u sljedećim mjesecima, mi ćemo svoju aktivnost nastaviti', rekao je Pupovac.

'Dijelim to vjerovanje i nije nerealno očekivati da će Vučić to u sljedećem periodu napraviti, posebno ako se nastave razgovori koji su počeli jučer između najviših predstavnika Republike Hrvatske i gospodina Matića', dodao je.

Milorad Pupovac je istaknuo kako je vrlo bitno da se utvrdi sudbina nestalih kako Hrvata, tako i Srba. 'Nama je najvažnije da njihove obitelji saznaju što je s njihovim najbližima, da se dođe do posmrtnih ostataka za one za koje se utvrdi da su stradali i da se s druge strane na dostojanstven način pokaže pijetet od strane predstavnika državnih vlasti prema ljudima koji se traže', rekao je Pupovac.

'Nažalost, puno više je mladih nego starih opterećeno tim pitanjem. To je moje iskustvo u Hrvatskoj i Srbiji. Mladi ljudi ne znaju što je bio zajednički život. Znaju samo ratna iskustva, ratne poruke, priče i podjele. Sada je konačno vrijeme da se ta priča počne mijenjati. Da se mladi znaju odnositi s poštovanjem prema vlastitom stradanju bliskih i kako se odnositi prema stradanjima svojih sugrađana. To što mi radimo i očekujemo da se napravi s mladima na stadionima, koncertima i školama, to su veliki reformski koraci koji će slijediti u nekom skorijem razdoblju', rekao je Pupovac.

Milorad Pupovac je istaknuo kako odrasli imaju odgovornost zaustaviti širenje mržnje koja je proizvedena ratom, a koje su politike na neki način nastavljale širiti. 'Kao što su Plenković, Milanović i predstavnici srpske zajednice odlučili taj trend promijeniti', zaključio je Pupovac.