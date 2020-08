[FOTO] Andrej Plenković: Dobro je da Pupovac kao čelnik SDSS-a ode u Škabrnju. Izgledno je da ću ja krajem rujna otići u Varivode

Na ovogodišnju 305. Sinjsku alku došao je i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je kratko prokomentirao događanja oko Oluje i odnose sa Srbijom.

Komentirajući novu Vladu rekao je: "Formirali smo parlamentarnu većinu u kojem su predstavnici srpske manjine sastavni dio te većine. Mislim da je dobro i normalno da je potpredsjednik Vlade iz reda SDSS-a došao na obilježavanje Oluje. Poslane poruke su primjerene početku nove faze, prije svega odnosa hrvatskog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj. Šaljemo signal o uključivom društvu koje zna što je to pomirba. Na tom tragu dobro je da Pupovac kao čelnik SDSS-a ode u Škabrnju. Sve su to geste i iskazivanje pijeteta prema žrtvama koje to nedvojbeno zaslužuju."

Dodao je da sve što rade, rade radi hrvatskog društva i da će inzistirati na dijalogu sa Srbijom, prvenstveno što se tiče zaštite prava Hrvata kao manjine u Srbiji i da budu adekvatno zastupljeni na raznima izvršne vlasti, sukladno bilateralnom sporazumu.