Pupovac: SDP moli boga da mu poneki zastupnik ode kod Bandića

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ustvrdio je u subotu kako 'saborska većina jeste tijesna ali nije unutar sebe bijesna'. Zbog političke bi se trgovine, kaže, svi zastupnici, i oni u vlasti i oni u oporbi, trebali osjećati neugodno, dok je za europarlamentarne izbore rekao kako nisu posao u kojemu njegova stranka mora nužno uspjeti i participirtati te je stoga 'u komotnoj poziciji'

Na pitanje jesu li rješenje situacije novi izbori kako se ne bi morala skupljati saborska većina od sjednice do sjednice, Pupovac je odgovorio kako skupljanje većine i nije tako komplicirano kao što nekome može izgledati. 'Ta većina jeste tijesna ali nije unutar sebe bijesna i nema tih bjesova koji stvaraju tako nemoguće okolnosti da to ne može funkcionirati po zahtjevima koji su poprilično normalni ili po uobičajenim postupcima djelovanja parlamentarne većine', rekao je Pupovac.

Gledano izvana, kazao je, čini se da bi bilo najbolje raspisati izbore i ponovno 'podijeliti karte'.

SDP moli Boga da mu poneki zastupnik ode kod Bandića i podržava Plenkovića

'Jednoj stranci bi to najviše odgovaralo, a to je HDZ . Ni mi ne bismo imali teškoća da iziđemo ponovno na izbore i ne bi to bila stvar nikakvih rizika, no pitanje je drugih aktera na političkoj sceni', ustvrdio je Pupovac.

SDP, kaže, zaziva izbore, a istodobno moli Boga da mu poneki zastupnik ode kod Bandića i podržava Plenkovića. Upitan otkuda to zna, rekao je: 'Ne znam, ali njušim!'

Na pitanje ne bi li možda njegov izlazak iz vlasti poslao jaču poruku od prozivki, Pupovac je odgovorio da, kada bi bio siguran da bi tako bilo, onda bi to i napravio. 'Mi smo se opredijelili da u hodu nastavimo stvari popravljati i rješavati, što je riskantno, ali bi jednako bilo riskantno da kažemo 'fajrunt'', rekao je čelnik SDSS-a.

Najriskantnije bi to, po njegovom mišljenju, bilo za društvo.

'Stvar je u tome da nam se ne dogodi gore nego što imamo, a postoje sve pretpostavke da nam se dogodi gore', pojasnio je Pupovac. Ono što imamo je, ocijenio je, 'nestabilno i nije dovoljno uvjerljivo', postoji mogućnost 'da dođe nešto što može biti uvjerljivo i stabilno, ali može biti posve naopako'.