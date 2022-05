Pupovac o optužnicama iz Srbije: Hrvatska se može kompromitirati na ovom pitanju

'Ratni zločini ne zastarijevaju. Obveza je država da sude za ratne zločine. U ovom slučaju jeste nedvojbeno riječ o ratnom zločinu počinjenom nad civilnim stanovništvom od hrvatske avijacije koja je sedmoga na osmi djelovalo na tom području, kao i na području Bosanskog Novog, odnosno Novoga Grada danas u kojem je stradao određen broj civila, velik broj djece. Zašto i tko je počinio, to je na sudu', kaže Milorad Pupovac, saborski zastupnik SDSS-a

Pupovac to smatra važnom temom.

'Stavovi su poznati, ministar ih iznosi, mi smo iznijeli svoje stajalište. To je ozbiljan problem kojem treba ozbiljno pristupiti. Ratni zločini ne zastarijevaju. Obveza je država da sude za ratne zločine. U ovom slučaju jeste nedvojbeno riječ o ratnom zločinu počinjenom nad civilnim stanovništvom od hrvatske avijacije koja je sedmoga na osmi djelovalo na tom području, kao i na području Bosanskog Novog, odnosno Novoga Grada danas u kojem je stradao određen broj civila, velik broj djece. Zašto i tko je počinio, to je na sudu. Nažalost, 27 godina se ništa ne poduzima. BiH je 2009. po teritorijalnoj nadležnosti tražila od RH da dostavi podatke neophodne da bi mogla voditi postupak, prije svega imena pilota. To nije urađeno', rekao je Pupovac gostujući u emisiji Newsroom N1 Televizije.

Pupovac kaže kako je prema njegovim saznanjima Republika Hrvatska u vrijeme mandata Ivice Račana i predsjednika Mesića dobila dopis haškog tužiteljstva za razgovor s načelnikom Glavnog stožera HV-a generalom Stipetićem 'kako bi se razjasnile okolnosti ovoga zločina koji je počinjen'.

'Znam da je Stipetić iskazao spremnost da iznese sve podatke, je li došlo do tog razgovora, ne znam', rekao je Pupovac te dodao:

'I RH i međunarodna zajednica i BiH i haški sud i Republika Srbija, svi su znali za taj slučaj. Sve do sada, osim zahtjeva BiH prema RH, nije bilo nikakvog postupanja. To je nesumnjivo težak ratni zločin prema civilnom stanovništvu počinjen na teritoriju susjende zemlje i ne može se od te odgovornosti bježati niti to pretvarati u političke polemike.'

Saznanja o zločinima Pupovac, kaže, ima od kraja devedesetih.

'Kada su došli prvi stradalnici iz te kolone. Na Petrovačkoj cesti, na širem lokalitetu stradalo je devet civila, od toga četvero djece. Ranjeno je oko 50 civila. Postoje fotografije, postoje ljudi koji su bili tamo, postoje svjedoci. Kada smo formirali Udruženje stradalih Srba u ratu ’91.-’95. ti ljudi su dolazili i iznijeli svoja svjedočanstva i nama i Documenti i drugim organizacijama koje su se bavile ljudskim pravim, isto tako i haškim sucima te organizacijama u Srbiji, očito i srbijanskom tužiteljstvu. Problem je što cijela stvar u surdanji oko ratnih zločina stoji od 2012. godine. Nažalost, od tog vremena do danas nije se ništa događalo. Za zločine u Oluji vođen je postupak protiv četiri lica, dva su osuđena. RH, ovim reakcijama koje je imala proteklih dana na ovo što je učinilo srbijansko tužiteljstvo, a to je tek prvi korak, tužba još uvijek nije pravomoćna, RH je zadnja koja bi se trebala oglušivati na to', rekao je Pupovac.

Dodao je kako je stajalište SDSS-a 'poprilično principijelno i jasno' da ratni zločini ne zastarjevaju te da se trebaju sankcionirati i da nema razlike između žrtava i počinitelja.

'Hrvatska se može kompromitirati na ovom pitanju jer odbija suradnju u stvari u kojoj je Hrvatskoj popušteno da postane čalnica EU-a, dana joj je prilika da to riješi nakon, a ona to nije uradila, nije bila voljna to uraditi. RH po mojem mišljenju treba, kao što je ministar Malenica rekao, razgovarati o svim otvorenim pitanjima sa Srbijom i drugim susjedima, doprinositi da te zmelje što skorije uđu u EU, ne deklarativno, nego stvarno, stvarajući odnose koji će biti europskog karaktera, a to se ne događa. Iz toga mi se čini da Hrvatska nije u situaciji, osim za domaće potrebe, da se junači u ovoj stvari. Ako ne sudiš za ratne zločine, sigurno nisi junak.', rekao je Pupovac dodajući u nastavku:

'Srbija je u ovom trenutku preuzela predmete suđenja za ratne zločine svojim državljanima koji su sudionici ratnih zločina u Hrvatskoj, u BiH, na Kosovu, i sudi im. Temeljem dogovora. Takav dogovor je i Hrvatska imala sa Srbijom, bitno se vratiti dogovoru. Taj predmet sutra može preuzeti Hrvatska. Kako će se i na koji način to dogovoriti je stvar razgovora'.

Na pitanje da, s obzirom da vladajuća većina ovisi o SDSS-u, je li to pitanje na kojem će inzistirati kada dođu te optužnice i ako ih vlast odbaci, Pupovac je odgovorio:

'Ja se nadam da neće doći u RH, da će RH otvoriti dijalog sa Srbijom, žao mi je što nije započeo u Davosu gdje su Andrej Plenković i Aleksandar Vučić imali prvu priliku da to urade. Žao mi je što nema nikakvog napora da Hrvatska doprinese europeizaciji prostora JI Europe i što se RH, nažalost, u ovoj stvari psotavlja kao neka vrsta, ne partnera, nego tutora i ucjenjivača i to treba promijeniti'.

Pupovac je istaknuo kako se pitanjem nestalih bavi od 2018. godine.