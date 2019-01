Pupovac ljut na Plenkovića zbog aviona? 'Svi smo to trebali znati, razgovarat ćemo o tome'

Koalicijski partner HDZ-a i Andreja Plenkovića, predsjednika SDSS-a Milorad Pupovac odgovarajući na pitanje o sve izglednijem fijasku s kupovinom borbenih zrakoplova od Izraela, kazao je kako premijer nije upoznao koalicijske partnere s detaljima tog posla i problemima koji su iskrsnuli

'Svi smo trebali znati, i mi koalicijski partneri. Trebali smo znati Činjenice vezane za neophodne suglasnosti', kazao je za Dnevnik Nove TV. Na pitanje je li Plenković to prešutio, Pupovac je kazao: Nije nam to rečeno.

Milorad Pupovac komentirao je česte prelaske zastupnika iz jedne stranke u drugu. 'To nije dobro za percepciju javnosti i povjerenje građana u Sabor, u političke stranke, u narodno predstavništvo. Mislim da bismo svi trebali imati izraženiju svijest da to narušava naš ukupni kredibilitet', rekao je Pupovac o cijeloj aferi.

'Ne bi me iznenadilo da on ima ambicije veće od ovih. On je jedan od ljudi u Hrvatskoj koji ima najduži staž, koji ima najizraženiji politički refleks i koji ima najsnažniji politički nagon, prema tome ne bi me to začudilo', rekao je Pupovac na mogućnost da Milan Bandić pretendira na mjesto predsjednika države.