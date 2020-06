Pupovac, Jeckov i Milošević kandidati SDSS-a na parlamentarnim izborima

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac, potpredsjednica Dragana Jeckov i saborski zastupnik u prošlom sazivu Boris Milošević, kandidati su SDSS-a na parlamentarnim izborima, odlučila je u nedjelju Glavna skupština SDSS-a u Vukovaru

"Hrvatska je sve manje tolerantna, sve manje otvorena i sve manje progresivna. Sve je tradicionalnija, zatvorenija i manje kreativna i inventivna", ocijenio je rekavši kako u vanjskoj politici Hrvatska "vozi kao šinsko vozilo od Šida do Vinkovaca i natrag".

"Isto tako, Hrvatska treba zaustaviti porast netoleranije prema Srbima koji žive u Hrvatskoj", rekao je Pupovac. Tvrdi kako brojni Srbi u Hrvatskoj žive u neimaštini i nemaju ukupno prihoda od 2.100 kuna po domaćinstvu što je kriterij za život u siromaštvu.

Po njegovim riječima, pitanje regionalnog i ujednačenog razvoja krajeva u kojima žive Srbi bit će u samom vrhu interesa SDSS-a kao i pravo na obrazovanje, službenu upotrebu jezika i pisma, izgubljna prava iz rata kao i procesuiranja ratnih zločina.

Također je ocijenio kako će izborni rezultaiti za SDSS biti dobri. Poručio je i kako nije problem biti slab. Problem je, kazao je, biti nasilan prema slabijem.

"Problem je ne znati biti većina, ne znati biti moćan u odnosu prema onome koji to nije. Tko god je u takvoj situaciji, budite sigurno da je to veća muka nego naša, što gledamo grafite, što slušamo navijače, što slušamo pjevače i vijeća sudova koja za to imaju razumjevanja i to opravdavaju", zaključio je Pupovac u Vukovaru.