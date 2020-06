Nove poruke mržnje i nasilja prema Srbima u Zagrebu

U Zagrebu se u subotu pojavile još dvije degutantne poruke upućena Srbima. Samo dva dana nakon što je skupina navijača u zagrebačkom naselju Kustošija razvila transparent s porukom "Je*at ćemo srpske žene i djecu", u Ulici grada Chicaga u Borovju pojavio se sramotni grafit koji poziva na nasilje prema Srbima. Drugi grafit se našao u Svetoj Klari

Policija je prvi, ali ne dovoljni; nužni, ne dovoljni akter države koja treba jamčiti sigurnost, zakonitost i ustavnost. Nakon nje dolaze sudovi, a nakon sudova dolazi javnost. Policija je i do sada djelovala, ali sudovi nisu. Javnost je i do sada djelovala, ali autoriteti koji presudno mogu utjecati svojim porukama, nisu djelovali. Ni politički, ni nepolitički", kazao je Pupovac u razgovoru za RTL.

- Nije na policiji da kaže odakle ovo dolazi, tko je naučio te mlade ljude tome, tko ih je nagovorio da to rade, tko ih je potaknuo na to? To je stvar svih nas. Da u govorima i riječima i porukama onih koji su danas u kampanji ili koji su stalno u kampanji, da te vrste prepoznamo mržnju, prepoznamo nasilnost, destruktivnost i opasnost, ne za žene srpske nacionalnosti samo, ni za djecu srpske nacionalnosti samo, jer kad njih ne bude dovoljno ili ne budu pri ruci, bit će to bilo koja druga žena, bilo čije dijete. Vaše, moje, potpuno nepoznatih ljudi, rekao je Pupovac.