Puljak spasio život djevojčici koja je visjela na stepenicama u City Centru Split

Znanstvenik Ivica Puljak spasio je život djevojčici skinuvši je u posljednji trenutak s pokretnih stepenica u trgovačkom centru City One u Splitu, na kojima je visjela s vanjske strane

Inače, mediji su zabilježili da je prije godinu dana on zaustavio tučnjavu dvojice vozača zbog nesuglasica u prometu, što su drugi građani zabilježili snimkama, no manje je poznato to da je ranije Puljak spasio još jedno dijete. Dogodilo se to prije desetak godina, kada je u široj javnosti bio mahom nepoznat.

U vožnji splitskim predgrađem Sirobuja, ulicom koja je službeno najprometnija u Hrvatskoj, uz rub ceste primijetio je dvogodišnjeg dječaka kako trči i plače, dozivajući mamu. Puljak je zaustavio automobil, primio dijete i od stanovnika obližnjih kuća dobio informaciju da je najvjerojatnije odlutalo iz vrtića.

Otišao je onamo, vratio dijete, a potom prijavio vrtić svim nadležnim institucijama i natjerao njegovo vodstvo da obavijesti sve roditelje o ovom incidentu.