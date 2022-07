Puljak na sučeljavanju s Đogašom iščitavao gdje su se zaposleni HDZ-ovci koji su ušli u Gradsko vijeće: To je problem Splita i Hrvatske

Četiri su dana do odluke Splićana oko novog/starog gradonačelnika - Ivica Puljak ili Zoran Đogaš. Prvi krug izbora obilježila je rekordno niska izlaznost na ove prijevremene izbore na kojima je Puljkov Centar osvojio većinu mjesta u Gradskom vijeću ali morat će surađivati s drugim strankama - SDP-om ili Mostom, moguće s oba tabora

'Ima na listi ljudi koje ni sam ne poznaje da je to impresivno. Ovo je zgodna analogija. U Gradsko vijeće će ući ljudi koji su najsposobniji i koji će odlučiti sami o tome što će raditi i koju funkciju obnašati. Bilo bi zanimljivo da na listi HDZ-a i nestranačkih ljudi koji su nas u velikoj mjeri podržavali, mogli smo napraviti još jednu listu od nestranačkih ljudi. Na listi od Puljka znam za dvojicu ljudi, za ostale nisam čuo i nije nitko u Splitu čuo', kazao je Đogaš.

Puljak je pitao Đogaša nije li mu problem da su ravnatelji ustanova članovi HDZ-a.

'Svega 13 godina od 30 i nešto godina HDZ je bio na vlasti u Splitu. Svi javni pozivi, javni natječaji kojima se hvalite, završili su kako? Svi vaši ljudi… Možda su bili članovi Pametno ili će se učlaniti u Centar', kazao je Đogaš.

Puljak je rekao da ne bi bilo dobro da Đogaš postane gradonačelnik.

'Tada bi se HDZ vratio na vlast s Kerumom i mislim da to Splićani ne žele. Odabrali su nastavak našeg smjera, dali su nam toliku podršku da su rekli da je deset mjeseci koliko smo upravljali smjer kojim Split želi. Nadam se da će se to potvrditi u drugom krugu', rekao je Puljak.

Upitan je li mu pomogla ili odmogla tzv. seks afera kazao je da to nije bila nikakva afera.

'Građani su razumjeli da je podmetnuta. Ono što je loše da još nisu pronađeni ljudi koji su to namjestili jer se lako može dogoditi da je to namješteno radi političkih razloga. Kad se to dokaže ja ću inzistirati u policiji pravosuđu da se to pronađe i da ljudi koji su to radili više ne mogu sudjelovati u političkom životu, niti oni, niti oni koji ih podržavaju', rekao je Puljak.

Dodao je da su ovi izbori bili svojevrsni referendum o tome žele li građani da nastavimo istim smjerom kojim su išli 10 mjeseci.