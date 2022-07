Plenković mobilizirao splitske HDZ-ovce: Puljak nije ozbiljan kandidat, bezočno nas vrijeđa i podsjeća na Milanovića. Očito su povezani

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković posjetio je Split kako bi dao podršku stranačkom kandidatu za gradonačelnika Zoranu Đogašu

“Za razliku od Puljka koji bezočno vrijeđa HDZ cijelo vrijeme, a podsjeća me na Milanovića, da budem sasvim jasan u svemu tome, očito su i oni povezani – HDZ-ova Vlada u proteklih nekoliko godina je spriječila sve krize, održala radna mjesta, osigurala najveću zaposlenost ikada, najveći gospodarski rast, Schengen, euro, Pelješki most. I ovaj turizam sada koji je fenomenalan, sjetite se koja je Vlada davala potpore da prežive krizu covida-19. Floskule koje on baca u eter su smiješne. Djeluje mi kao na razini da mu je Relković napisao pet rečenica i onda ih ponavljaj prijatelju deset dana ulovit će se barem onima koji apriori ne vole HDZ. To je sve okej, ali to je PR”, rekao je Plenković.