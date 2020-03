Puljak: Hrvatska je još uvijek miljama daleko od ravnopravnosti spolova

Iako Zakon o ravnopravnosti spolova jamči zaštitu od spolne diskriminacije i jednaka prava za žene i muškarce, Hrvatska je u praksi još uvijek miljama daleko od toga, poručila je u subotu predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak referirajući se na izjavu šefa SDP-a Davora Bernardića

"Kada čelnik najveće oporbene stranke izostanak žena na popisu koordinatora izbornih jedinica opravda izjavom da 'koordinatorstvo nije za eksperimentiranje i da taj posao moraju obaviti dokazani operativci na terenu', onda znamo da je rodna jednakost u politici samo deklarativna i da je politička moć i dalje u rukama muškaraca", ističe Puljak u priopćenju osvrćući se na intervju kojeg je Bernardić dao Hini.

Svi, kaže, vole glasno zagovarati ravnopravnost i propisane zakonske političke kvote, no samo načelno, a onda kada dođu u priliku potaknuti žene na bavljenje politikom ili ih, primjerice, staviti na liste za Sabor, žena nema nigdje.

Ravnopravnost i jednakost žena, mišljenja je, nemoguće je u potpunosti postići sve dok odluke donose oni koji tu ravnopravnost podržavaju samo fiktivno, istovremeno vjerujući da su žene manje vrijedne. Taj je problem, prema njezinom mišljenju, dugoročno moguće riješiti isključivo ulaganjem u obrazovanje od najranije dobi.

Prozvani čelnik SDP-a Davor Bernardić naknadno je danas pojasnio svoje tvrdnje iz intervjua poručivši kako nikoga ne diskriminira, a ponajmanje žene te da neki pokušavaju pogrešno interpretirati njegove izjave. "Možda je moja izjava bila nespretna, no to ne znači da nisam svjestan doprinosa koji žene daju u SDP-u, u kampanji i koliko odgovorno i vrijedno rade na terenu. Predlaganjem i uvođenjem zip sustava želio sam pokazati da taj rad vrednujem i poštujem, a to ću opet pokazati prilikom slaganja lista za predstojeće izbore", pojasnio je Bernardić na facebooku stranke.

Žene i muškarci nisu jednako zastupljeni na tržištu rada

Puljak je u priopćenju podsjetila da žene i muškarci, unatoč svim poboljšanjima, nisu jednako zastupljeni na tržištu rada, da su za ista radna mjesta žene, prema podacima Eurostata, u Hrvatskoj plaćene 11,6 posto manje, dok se istovremeno od njih očekuje i veći angažman oko kućanstva i obitelji.

„Od ukupnog broja poduzetnika, samo 30 posto čine žene, a taj bi postotak mogao postati i manji. Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu s početkom godine, osobe koje su bile prijavljene na pola radnog vremena moraju plaćati doprinose kao da su zaposlene na puno radno vrijeme pa su im se troškovi udvostručili. To se posebno loše odražava na žene poduzetnice, poglavito majke male djece, kao i na one koje se tek žele odvažiti na upuštanje u privatan biznis“, istaknula je Puljak.

Uz to, naglasila je, trenutno svjedočimo i akutnom porastu nasilja prema ženama, a samo lani u Hrvatskoj je ubijeno 13 žena.

Zabrinjavaju, kaže, i sve glasniji zagovornici zabrane prava na pobačaj, skupine koje bi ženama uskratile pravo da budu majke na temelju njihove seksualne orijentacije, kao i svi oni koji smatraju da u ime žena imaju bilo kakvo pravo odlučivati o pitanjima koja ih se izravno ne tiču.

Puljak je poručila da u povodu Međunarodnog dana žena Pametno želi zahvaliti svim hrabrim ženama, udrugama i pojedincima koji svojim aktivnostima pridonose poboljšanju položaja žena u društvu.