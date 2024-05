Puhovski o susretu Milanovića i Plenkovića: 'Možemo biti sretni što se nisu potukli'

Politički analitičar Žarko Puhovski, komentirajući za N1 taj kratak susret Milanovića i Plenkovića, ustvrdio je ironično da 'možemo biti sretni što se nisu potukli'.

'Čuli smo da je predsjednik države informirao javnost da je ove godine nešto ranije uključio klimu. To me podsjeća na vrlo dragu ljevičarsku uzrečicu iz moje mladosti koja je glasila: 'Svi govore o vremenu, mi ne.' Jer o vremenu govore oni koji nemaju o čemu drugome. To je s jedne strane bio malograđanski komunikacijski primitivizam, a s druge napredak s obzirom na to da bi alternativna varijanta bio verbalni, ako ne i fizički sukob', kazao je Puhovski.

Svojim današnjim držanjem, dodaje, Milanović i Plenković pokazali su se kao personifikacije općeg nedostatka političke kulture u Hrvatskoj. U takvom ambijentu, kaže, pojavljuje se i stranka koja zastupa protuustavni koncept eutanaziranja manjina, ne samo jedne etničke (srpske), nego i rodnih manjina.

'Imamo dublju razinu političke nekulture u kojoj su se pobrkale sve vrijednosti. Lijevo-liberalna oporba pozivala je Domovinski pokret na parlamentarnu suradnju, umjesto da s DP-om učini ono što je DP učinio s SDSS-om – da ih se, naime, izolira. To je situacija u kojoj se nalazimo, ali ne vjerujem da slijedi neko naglo skretanje vlade udesno. DP će biti odličan izgovor Plenkoviću da čini stvari koje mu se inače ne da činiti ili da ih čini sporije. DP je odličan izgovor za vrludanje vlasti', smatra Puhovski.