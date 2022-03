Puhovski o predsjednikovoj zabrani preleta aviona: Milanović funkcionira potpuno impulzivno i bez razmišljanja, poput iznerviranog pubertetlije

'Predsjednik Republike očito funkcionira potpuno impulzivno i bez razmišljanja, poput iznerviranog pubertetlije koji nije u stanju čekati nego hoće sve i hoće to odmah. Ponaša se poput huligana sve dok ne naiđe na huligana većeg od sebe', komentira politički analitičar Žarko Puhovski jučerašnju odluku Zorana Milanovića o zabrani preleta vojnih aviona iznad Zagreba i svih drugih gradova, da bi jutros reterirao i objavio da će se 'tolerirati vježbe i aktivnosti, ali isključivo na visini iznad 600 metara'

U srijedu ujutro, na dan dolazaka američkih borbenih aviona, Milanović je ipak korigirao svoj stav.

'Ponaša se zaista impulzivno: zasmeta mu zvuk aviona u preletu pa odluči da će to zaustaviti odmah i sad, ne vodeći računa o implikacijama: ne pada mu na pamet zvati premijera ili ministra i reći im da to malo smire, ne zna 'prolaziti' kroz institucije iako je glavna zadaća predsjednika upravo podešavanje odnosa između institucija. Ponaša se kao slon u staklarnici. Kada je i u pravu, to relativizira načinom na koji se ponaša', kaže Puhovski za tportal. On je uvjeren da većina građana Hrvatske drži ministra obrane Marija Banožića nesposobnim za tu dužnost, ali situaciju nimalo ne olakšava činjenica da ga vrhovni zapovjednik opisuje uvredljivim rječnikom.