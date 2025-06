'Ptica koja nikad ne slijeće': Britanci šalju Ukrajincima protuzračni sustav s ultrabrzim raketama

U usporedbi s težim sustavima poput njemačkog Geparda ili američkog Avengera , RapidRanger pruža veću prenosivost i bržu reakciju, kao i bolju zaštitu protiv malih i brzih ciljeva. Uz to, ovaj iznimni kratkodometni sustav lako je umrežiti sa zapovjednim i kontrolnim strukturama poput Thalesovog zemaljskog rješenja protuzračne obrane nazvanog ForceShield, osmišljenog za zaštitu snaga, stanovništva i vitalne imovine od sve raznolikijih prijetnji, od zračnih na malim visinama, poput dronova i helikoptera, do napada borbenih aviona i krstarećih raketa.

'Ptica koja nikad ne slijeće'

Starstreak je raketa zemlja-zrak kratkog dometa te se može lansirati s ramena ili ispaljivati iz vozila na koje je integriran višestruki lanser poput RapidRangera. Poznata je po svojoj velikoj brzini od tri maha i smatra se najbržom u klasi, što otežava njezino presretanje, a sposobna je napasti razne ciljeve, od letjelica do lako oklopljenih vozila.

Koristi dvostupanjski sustav lansiranja s početnom fazom pojačanja, a potom je motor za održavanje pokreće do cilja. Starstreak nosi podstreljivo naziva Pikado, odnosno tri laserski navođene 'strijele' koje se odvajaju od glavnog tijela rakete i ciljaju metu. Valja reći i to da operater vodi projektil prema cilju držeći ciljnu oznaku na meti, a on je zatim prati do konačnog uništenja.

Raketa LMM ili Martlet, kako se još naziva po mitskoj ptici koja nikad ne slijeće iz engleske heraldike, zapravo je derivat Starstreaka. LMM teži približno 13 kilograma, duljine je 1,3 metra i promjera 76 milimetara. Vodi se pomoću sustava laserskog snopa, s time da je Thales predložio alternative u obliku niza dodatnih tragača, poput poluaktivnog lasera, terminalnog infracrvenog sustava te GPS i INS navigacije.

Za LMM je otprije osmišljen niz opcija za lansiranje s površine, kao što su samostalni lanseri i razni montažni koncepti na druge topničke sustave, poput Thalesovog RapidFirea kalibra 40 milimetara. Uz to, LMM se ispaljuje iz niza bespilotnih letjelica, uključujući Schiebelov Camcopter S-100, Jackal, koji proizvodi Flyby Technology, te Hydru 400.