Psihijatar Herman Vukušić: Podrška činu u kojem je troje ljudi ubijeno je frapantna

Trostrukom ubojici iz Splita potvrđen je jednomjesečni istražni zatvor. Određen je zbog straha da bi na slobodi mogao ponoviti nedjelo, ali i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela. Prilikom ispitivanja bio je potpuno rastrojen te je proglašen raspravno nesposobnim. Zbog toga je upućen na psihijatrijski odjel zatvorske bolnice u Zagrebu. O tome se govorilo u emisiji HRT-a Tema dana.

'On je danas trebao iznijeti obranu o tome što se dogodilo. Pravo obrane okrivljenika je temeljno pravo u kaznenom postupku. Očito je osoba koja je trebala obaviti ispitivanje uočila da on ima određene psihičke poteškoće. U zakonu o takvoj situaciji piše kako se ne mogu provoditi nikakve valjane procesne radnje nego treba uputiti osobu koja bi trebala sudjelovati u toj radnji onima koji su za to nadležni da procijene je li osoba sposobna sudjelovati u toj procesnoj radnji ili ne. Očito je ocijenjeno da nije sposoban i uputili su ga na pravo mjesto - u bolnicu za osobe lišene slobode', objasnio je odvjetnik Veljko Miljević na HRT-u.