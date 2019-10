Prvi snijeg možda nas čeka već u utorak, temperature će osjetno pasti

Naši krajevi i dalje će biti pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka koje će podržavati stabilno vrijeme, a vlažan i nestabilan zrak sjevernije je od nas.

Na sjevernom Jadranu i u višem gorju pretežno sunčano. U nizinama Like i Gorskog kotara, ujutro magla, koje može biti i uz zapadnu obalu Istre. Vjetar većinom slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na moru između 9 i 15, a najviša dnevna od 20 do 23, u gorju malo niža.

U Dalmaciji sunčano i toplo, samo ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar uz obalu slab zapadni, prema otvorenome moru umjeren sjeverozapani, pri čemu more može biti umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 7, uz obalu između 12 i 16, a najviša dnevna od 23 do 26 stupnjeva.

Slično i na južnom dijelu Jadrana - sunčano s dnevnom temperaturom zraka od 22 do 25, a temperatura mora uglavnom oko 22 ili 23 stupnja. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na kopnu u ponedjeljak nakon jutarnje magle pretežno sunčano, ali uz postupno naoblačenje sa zapada.