Prošlog ljeta Hrvatska je bila veliko požarište. Ove godine je daleko bolje. Koliko? Imamo brojke

U dosadašnjem dijelu godine Hrvatska je s požarima prošla relativno dobro, zapravo sjajno: Do prethodnog vikenda na području sedam priobalnih županija zabilježena je tek petina prošlogodišnjeg broja požara, a izgorjelo je tek 1,5 posto lanjske površine, odnosno 627 hektara u odnosu na gotovo 45 tisuća hektara do 23. srpnja 2017. godine. I broj požara na kontinentu smanjen je za 90 posto, a opožarena površina na samo šest posto

Kako je na temperature, vjetar i kišu nemoguće utjecati, preostaje što bolje se pripremiti i što brže reagirati kako bi se pokušalo izbjeći grčki scenarij, gdje je niz faktora doveo do tragedije i gubitka nekoliko desetaka života. Hrvatska je prošle godine bila blizu toga, pogotovo kada je Split bio doslovno opkoljen vatrom , pa se čini da su neka iskustva ipak naučena.

U odnosu na prošlu godinu, golem napredak zabilježen je upravo u detekciji vatre: u centru u Divuljama spojen je signal s 90 kamera , mahom u vlasništvu tvrtki Odašiljači i veze te Hrvatske šume, a pored toga, županijski centri dodatno nadziru teren kamerama postavljenim u sklopu projekta Holistic, koje se upravo uvezuju u zajednički sustav. One su se pokazale iznimno korisnima zbog brze detekcije vatre i dima, ali i mogućeg otkrivanja piromana.

'Pokriven je značajan dio površine u priobalju', tvrdi glavni vatrogasni zapovjednik, ne želeći precizirati postotak, no neslužbene informacije tportala govore da se radi o preko 50 posto. Tucaković za tportal otkriva još jednu novost: od početka ovog tjedna u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji angažirane su i bespilotne letjelice Ministarstva obrane, koje će nadzirati nepokriveno područje i 'mrtve kutove', pa u realnom vremenu slati dojave o izbijanju vatre.

'Treba priznati da su nam priroda i vremenske okolnosti ove godine išle na ruku, kao i činjenica da je prošle godine izgorjela iznimno velika površina, no mi smo potpuno spremni. Uostalom, i nadalje bilježimo intervencije na dnevnoj bazi, poput one u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je vatra ugašena sjajnom reakcijom zemaljskih i zračnih snaga, ili one na Hvaru, gdje su i bez pomoći iz zraka vatrogasci zaustavili požar. Naše snage su tijekom cijelog ljeta u velikom stupnju pripravnosti', kaže Tucaković.