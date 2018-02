Prošlo je pet godina otkada je Papa Benedikt odstupio

Kada se papa Benedikt XVI. odrekao službe mnogi su mislili da će to dovesti do stvaranja dva centra moći unutar vatikanskih zidina. Pet godina kasnije, tih strahova više nema

Benedikt je to rekao "u dubokoj vjeri i poštovanju", objasnio je njegov osobni tajnik Georg Gaenswein .

Posljednje zajedničko pojavljivanje dvojice papa bilo je u prosincu 2015. kad je Franjo proglasio Jubilej godine milosrđa otvorivši Sveta vrata u bazilici svetog Petra.

Gaenswein je danas svojevrsni posrednik između dvojice papa. I dalje je osobni tajnik Benediktu, ali prefekt Franjinog Papinskog doma.

Ratzingerov brat Georg rekao je jednom da je Benedikt predao svoju službu i nema nikakvu namjeru potkopavati nasljednika, a i sam bivši papa kazao je da će "pokušati biti što je moguće tiši".

No unatoč tome, sporadično se javljaju nova nagađanja o Benediktovoj ulozi u Vatikanu. Kad on objavi neki dokument, mnogi to smatraju intervencijom u vjersku politiku.

Posljednji je slučaj poruka koju je Gaenswein pročitao na pogrebu njemačkog kardinala Joachima Meisnera. U njoj je pisalo kako "Bog nikad ne napušta Crkvu, čak i kad je brod toliko pun da će se prevrnuti".

Neki su to protumačili kao kritiku Franji.

"Iako je istina da bivši papa ponekad iznosi svoje poglede, Franjo u tome ne vidi nikakav problem", ističe otac Bernd Hagenkord, šef njemačke redakcije Vatikanskog radija.

Hagenkord smatra kako je posljednjih pet godina jasno pokazalo da u Vatikanu ne postoje dva centra moći. Prije je slučaj da određeni ljudi pokušavaju iskoristiti Benediktovu prisutnost za svoje protivljenje Franjinoj modernizaciji.

"Uvijek postoje ljudi koji citiraju Benedikta kada kritiziraju Franju, tvrdeći da on nije teolog, da malo toga razumije, da uništava umjesto da štiti i tako dalje", naglasio je njemački isusovac.

"Sve se to referira na Benedikta kao jednu romantiziranu ličnost. No morate ga sagledati iz veće blizine", zaključuje Hagenkord.