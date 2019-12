Proračun usvojen, u Gospiću izbjegnuta politička kriza

Proračun Grada Gospića za iduću godinu 'težak' 100,4 milijuna kuna jednoglasno je usvojen u ponedjeljak čime je izbjegnuta politička kriza i novi izbori.

'Mislim da s ovim proračuna možemo biti ponosni, osigurana su sredstva i za razvoj poduzetništva, puno je planova i u poljoprivredi i za investitore koji dolaze u Gospić. Raduje me jednoglasno usvajanje proračuna, ali u Gospiću će politička kriza postojati sve dok bude Darko Milinović u poitici Ličko-senjske županije i Grada Gospića', rekao je Starčević. Ustvrdio je i kako je 'Milinović i danas inicirao političku krizu i on kontrolira većinu vijećnika koji se deklariraju kao HDZ'.

Sjednici prethodile pauze i konzultacije

Naime Sjednici su prethodile pauze i konzultacije, pokušaj vladajućih uz HDZ o odgađanja točke dnevnog reda, no na kraju je uvrštena u dnevni red. Tijekom dvosatne neizvjesnosti hoće li se raspravljati o proračunu ili ne održale su se konzultacije vladajućih i oporbenih u Gradskom vijeću i jednih i drugih s gradonačelnikom, kao predlagateljem proračuna.

Nakon jedne od pauza u dvoranu se vratilo dvoje od devet vijećnika vladajuće većine (šest HDZ i po jedan HSS, HSP AS i nezavisni), kao i predsjednik Petar Radošević koji je rekao da je on za to da se usvoji proračun, ali da predlaže da se održe konzultacije u strankama jer da su 'predsjednici političkih stranaka ti koji odlučuju, htjeli vi to priznati ili ne'.

Starčević se oštro usprotivio takvom stavu, Gradsko vijeće i vijećnike nazvao je časnim domom, rekao da se 'nigdje ne sastaju predsjednici stranaka da kažu samosvjesnim vijećnicima kakav će stav zauzeti'.

'Narod je na izborima dao nama ovaj grad na upravljanje, a ne manipulatorima', poručio je pozvavši Radoševića da počne sjednicu.

Predstavnik Nezavisne liste mladih Josip Župan također je apelirao na dvoje od devet vijećnika iz koalicijskog kluba uz HDZ da ne pristanu na diktate, da dobro razmisle i da držanjem kvoruma omoguće izglasavanje proračuna. Rekao je da je ljudima već dosta ovakvih opstrukcija, odlaze iz Hrvatske dodavši: 'A vama je u Irsku odselio i predsjednik kluba HDZ-a'.

Naime uz Radoševića su u dvorani u prijelomnom trenutku ostali iz tog devetoročlanog kluba samo Anela Serdar Pašalić i Petar Đapić. U izjavi za medije nakon sjednice Radošević je rekao da su oni 'držali kvorum', ali i jasno artikulirali stavove.

'HDZ je za ukidanje prireza i Poreza na potrošnju pića, mišljenje Ministarstva uprave je da Odluka bila ispravna, ali većina je te odluke danas opozvala', rekao je.

Za komentar gradonačelnika Starčevića da su 'svi oni Milinovićevi, a ne HDZ-ovi Igrači' Radošević je rekao da za sebe zna da je HDZ-ov vijećnik, a Kasnije je Hini kazao 'da su sa sjednice otišli vijećnici Darka Milinovića, koji su u klubu vladajućih jer su u Gradsko vijeće ušli s liste HDZ-a'.