Promjene u gospodarenju otpadom: Stižu nova pravila za elektronički otpad i baterije

Načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović rekla je da izmjene pravilnika nisu velike, a odnose se na dvije najvažnije stvari - jedna je vezana za elektroničku i električnu (EE) opremu i otpad, a druga je vezana za baterije.

Riječ je o dvije posebne kategorije - elektroničkom otpadu i baterijama , rekla je Vučković na konferenciji za novinare te dodala da se Hrvatska jednim dijelom usklađuje s nadležnom EU Direktivom o elektroničkom otpadu , a u drugom dijelu ispravlja određene anomalije vezane za odvajanje vrijednih kategorija elektroničkog otpada prilikom njegovog gospodarenja odnosno finalnog zbrinjavanja.

Kada je riječ o EE otpadu, Hrvatska se usklađuje s izmjenom EU Direktive o toj vrsti otpada, a radi se konkretno o fotonaponskim pločama. Mijenja se razdoblje odgovornosti proizvođača za povijesni otpad od fotonaponskih ploča - umjesto od 13. kolovoza 2005. primjenjuje se na panele stavljene na tržište nakon 13. kolovoza 2012..

"Što se tiče Hrvatske, tu neće biti nikakvih promjena. Dakle, sustav u Hrvatskoj takav kakav je već funkcionira u skladu s time, tako da je to ustvari samo formalnost usklađenja s direktivom", rekla je Radović.

Istaknula je i da je zabranjeno EE otpad predavati na bilo koji način rastavljen, jer on mora biti cjelovit. Međutim, u praksi se primijetilo da takav otpad bude rastavljen, da se iz njega vade vrijedne komponente što opterećuje sustav - organizacijski, a i troškovno.

"Pravilnikom se uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za takvo rastavljanje EE opreme. To će donijeti određene izmjene u svakodnevnom radu svih onih koji sakupljaju i obrađuju tu vrstu otpada, ali i za sve posjednike koji predaju EE otpad skupljačima", istaknula je Radović.

Rekla je i da se radi usklađenje Pravilnika iz kojeg se brišu sve odredbe vezane za baterije i otpadne baterije budući da su one već prenesene sa Zakonom o provedbi Uredbe EU o baterijama. Taj Zakon je već na snazi tako da su ove izmjene u Pravilniku samo formalnost koja je bila potrebna.

Predstavljajući također nacrt izmjena Zakona o provedbi EU uredbe o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma, ministrica Vučković je rekla da je to izmjena još uvijek svježeg zakona kojim je Hrvatska preuzela EU uredbu o deforestaciji koja je izvorno donesena 2023. Našim zakonom o preuzimanju te EU uredbe krajem 2025., ne mijenja se suština nego određuje na koji će se način vršiti nadzor, koja su tijela i pravni okvir, dodala je.

"Budući da su u međuvremenu postignuti dogovori vezani za administrativna pa i troškovna rasterećenja u provedbi te uredbe, a prije svega se odnose na mali i srednji sektor gospodarstva, onda i mi sada mijenjamo naš okvir o provedbi kako bismo se uskladili s posljednjim izmjenama uredbe koje su donesene u prosincu 2025.", dodala je Vučković.

Vučković: Svjetski dan zaštite okoliša posvećen klimatskim rizicima

Ministrica Vučković čestitala je Svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja ističući da je ovogodišnja tema posebno posvećena upozoravanju na klimatske rizike koji se očituju i u opasnostima za mediteranska podneblja, podizanje razina mora i opasnosti od ekstremnih vremenskih prilika.

Najavila je i da se upravo danas donose tri odluke vezane za tri lokacije u Dalmaciji, i to o sufinanciranju iz NPOO-a tri projekta vrijedna milijun i 300.000 eura, a koji se odnose na bujično područje Podgore, Metković i Sinj. Pored njih, potpisuju se i ugovori za Podgoru od gotovo devet milijuna eura, kao i za projekte vrijedne nešto više od 11 milijuna eura koji se odnose na sprječavanje zagađenja voda, čišće korištenje voda i poboljšano upravljanje otpadnim vodama u Slavonskom Brodu, Zaprešiću i Međimurskoj županiji.

Vučković je najavila i dodjelu 66 ugovora za civilno društvo, za udruge koje se bave okolišem, vrijedne milijun eura, a koje će im uručiti u narednim danima.