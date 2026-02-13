Prometna nesreća prekinula promet na A3 između Novske i Okučana

Promet je u potpunosti obustavljen na toj dionici, a obilazak se odvija preko čvora Novska državnom cestom DC47, potom DC312 i županijskom cestom ŽC3252 do državne ceste DC5, odakle se vozači ponovno uključuju na autocestu na čvoru Okučani.

Iz HAK-a upozoravaju da su kolnici smjestimice vlažni i skliski, a odroni su mogući na cestama u gorju te duž Jadranske magistrale (DC8).

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama te zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici.