Promatrači upozoravaju: Na izborima u BiH nitko više ne krije da kupuje glasove i ucjenjuje ljude

Izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini ugrozio je veliki broj nepravilnosti, manipulacija i slučajeva zastrašivanja no to bi morao biti dodatni poticaj biračima da 7. listopada glasuju i na taj način kazne sve one koji su se nezakonito ponašali, zaključak je analize provedbe priprema za izbore u BiH koju su u petak u Sarajevu objavili predstavnici koalicije nevladinih udruga naziva "Pod lupom" uspostavljene kako bi nadzirala regularnost izbornih procesa u BiH

Po uzoru na hrvatski GONG koalicija "Pod lupom" koju čini šest nevladinih udruga iz različitih dijelova BiH provela je monitoring izborne kampanje te poštivanje odredbi izbornog zakona tijekom tehničkih priprema za organiziranje općih izbora zakazanih za 7. listopada. "Zabilježen je rekordan broj nepravilnosti od 2014. koliko koalicija prati izborne procese", kazao je novinarima Dario Jovanović, direktor koalicije. Promatrači koalicije su zabilježili na stotine slučajeva izbornih nepravilnosti poput nedopuštenih pritisaka na birače, kupnje glasova, prijetnje otkazima ukoliko se bude glasovalo za neku političku stranku.

Istaknut je primjer predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je na izbornom skupu u Gacku u istočnoj Hercegovini zaprijetio kako će otkaz dobiti svi zaposleni u tamošnjem rudniku ili termoelektrani ukoliko budu glasovali za kandidate Srpske demokratske stranke (SDS). Dodik je prednjačio i u zloporabi službenih automobila koje je koristio u 30 slučajeva kako bi vodio stranačku kampanju. U stopu ga slijedi njegova suradnica Željka Cvijanović, predsjednica vlade RS koja želi postati predsjednicom entiteta i ona se u kampanji službenim vladinim vozilima koristila 28 puta. "Možemo ocijeniti da je predizborno razdoblje u BiH u najmanju ruku bilo kaotično", kazao je Jovanović posebice upozoravajući na enormno povećanje broja birača registriranih za glasovanje poštom. Na predstojećim izborima na taj bi način trebalo glasovati više od 77 tisuća osoba a u koaliciji drže kako je glasovanje na ovaj način zbog manipulacija koje smatraju nedvojbenim duboko kompromitirano. Predsjednik Strateškog odbora koalicije i bivši član Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) Vehid Šehić kazao je kako je riječ o drastičnim primjerima krađe identiteta odnosno kaznenim djelima koja moraju biti zakonski sankcionirana.