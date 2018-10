BiH pred novim izborima: Očekuju se nove koalicije i ozbiljni izazovi

Bosnu i Hercegovinu 7. listopada očekuju još jedni opći izbori na kojima će građani te zemlje birati dužnosnike na tri razine vlasti, a pritom će se ponovo suočiti s opcijama gotovo identičnim onima za koje su glasovali u protekla dva i pol desetljeća, koje tu državu u različitim kombinacijama vlasti drže zatočenikom etničkih sukoba, korupcije, gospodarske nerazvijenosti i socijalne bijede

Središnje izborno povjerenstvo (SIP) ovjerilo je sudjelovanje na izborima za ukupno 128 političkih 'subjekata'. To znači kako su sve uvjete za kandidiranje ispunile 53 političke stranke, 36 stranačkih koalicija te 46 neovisnih kandidata.

Dok je na općim izborima 1996. godine zabilježen odaziv od čak 83 posto, on se na posljednjim lokalnim izborima prije dvije godine sveo na sudjelovanje oko 55 posto biračkog tijela.

Činjenica je kako broj birača raste u svakom izbornom ciklusu u BiH. Na izborima 2000. pravo glasa imalo je oko 2,5 milijuna registriranih birača da bi danas ta brojka bila uvećana za gotovo milijun. No činjenica je i to da je od pravih izbora nakon završetka rata zanimanje birača za glasovanje na izborima sve manje.

U BiH se provodi pasivna registracija birača, a to znači da se na birački popis automatski unosi ime svake osobe koja dobije osobnu iskaznicu. Na tisuće takvih zapravo su u kategoriji dijaspore, odnosno imaju bosanskohercegovačke dokumente i osobne iskaznice, a trajno žive u inozemstvu.

U SIP-u tvrde kako to zapravo nije problem jer se središnji registar birača vodi temeljem postojećih matica rođenih odnosno državljana, uključujući i one koji žive u inozemstvu.

Komšić je u dva ranija izborna sraza s Ivom Mirom Jovićem i Borjanom Krišto , upravo zahvaljujući bošnjačkim glasovima s ljevice, 'pregazio' to dvoje HDZ-ovih kandidata, a sada ista sudbina prijeti i Čoviću, kojemu bi to bio težak politički udarac.

On je time zapravo ponovo pozvao Bošnjake da se suzdrže od 'miješanja' u izborni proces glasovanjem za nekog od hrvatskih kandidata, posebice Željka Komšića koji je, prema dostupnim informacijama, ozbiljno zaprijetio Čoviću u utrci za fotelju u državnom vrhu.

Čović je svoju izbornu kampanju praktično izgradio na zalaganju za izmjene izbornog zakona BiH i to je započeo prije više od godinu dana, a ni danas od toga ne odustaje.

Bećirović, koji je ranije slovio za bošnjačkog favorita u utrci za Predsjedništvo BiH, proteklih je tjedana ponešto zaostao pa ankete ukazuju na to kako će se glavni okršaj za to mjesto ipak voditi između Izetbegovićeva izabranika Šefika Džaferovića iz Stranke demokratske akcije (SDA) i Fahrudina Radončića , medijskog tajkuna i predsjednika Saveza za bolju budućnost (SBB).

Čovićeva nada da će ga takva sudbina ipak mimoići ovoga puta je činjenica da ljevica ima još jednog kandidata za državni vrh, a to je SDP-ov kandidat Denis Bećirović , koji pokušava postati bošnjačkim članom Predsjedništva BiH, pa će se glasovi pristalica te stranke i Komšićeve Demokratske fronte (DF) nužno podijeliti.

Izvjesno je kako će koaliranja biti nužna kao i da će na hrvatskoj strani najjača parlamentarna stranka na državnoj razini ostati HDZ BiH, srpske će pozicije vjerojatno preuzeti Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), a tek će izbori pokazati koliko je Izetbegovićeva SDA oslabljena unutarstranačkim sukobima iz protekle četiri godine, koji su doveli do odlaska brojnih članova i uspostave dvije potpuno nove stranke uz postojeću SDA, Partije demokratske akcije (PDA), čije je sjedište u Tuzli, i druge, Narod i pravda, koja računa pretežito na birače s područja Sarajeva.

Sličan je mogući scenarij i za Federaciju BiH, a to znači da hrvatski partner u vlasti ostaje HDZ BiH, dok bi Radončićev SBB pokušao okupiti koaliciju bošnjačkih stranaka bez SDA. U Republici Srpskoj izvjestan je nastavak vladavine Dodikovog SNSD-a i njegovih koalicijskih partnera.

U dosadašnjem mandatu vlast na državnoj razini činili su s hrvatske strane HDZ BiH, SDA i SBB na bošnjačkoj strani, a na srpskoj koalicija okupljena oko u RS-u oporbene Srpske demokratske stranke (SDS). Na razini Federacije koalicijski partneri bili su HDZ BiH, SDA i SBB, dok je u Republici Srpskoj vlast čvrsto bila u rukama Dodikove stranke i njenih manjih koalicijskih partnera.

Nove koalicije, kakve god bile, imat će tešku zadaću provesti bolne ekonomske i socijalne reforme, no to će biti moguće tek uz stabiliziranje općih prilika i okončanje stalnih političkih sukoba s etničkom pozadinom.

Aktualnu vlast BiH ispraća bez očekivanog napretka ka članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Zbog izborne kampanje blokiran je postupak odgovaranja na upitnik Europske komisije pa eventualni kandidatski status za članstvo u Uniji u Sarajevu ne mogu očekivati prije kraja 2019. godine, no i to samo pod uvjetom da pregovori o uspostavi novih vlasti na svim razinama budu brzi i ne traju mjesecima pa čak i po godinu i pol kako je to ranije bio slučaj.

U postojećim okolnostima realno je da BiH novu vlast nakon izbora dobije do proljeća naredne godine.