Profesionalac, domoljub, tuđmanovac kojeg je ustoličio SDP: Što znamo o 'izvornom hrvatskom diplomatu'

Kandidat za novog ministra vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sadašnji je veleposlanik u Njemačkoj. Dobro upućeni izvori govore da je riječ o dobrom, pouzdanom i iskusnom diplomatu. Rođen je 1958. godine u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Nakon studija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je stekao zvanje agrarnog ekonomista, 1982. godine odlazi u Švicarsku te se zapošljava u tvrtki Melior Häfliger AG Herzogenbuschsee

'Izvorni sam hrvatski diplomat. Živio sam u Švicarskoj, a bio sam predsjednik Hrvatske kulturne zajednice. Zajednica je 1989. pozvala na jedno predavanje povjesničara Franju Tuđmana. Tada je on suprugu i mene vrlo interesantno uvjerio u isplativost povratka u Hrvatsku, iako tada još ništa nije bilo izvjesno', kazao je Grlić Radman u intervjuu za Berlinski magazin neposredno nakon preuzimanja dužnosti hrvatskog veleposlanika u Njemačkoj u veljači 2018. godine. Tuđmanov poziv i riječi zapamtili su i doista su se odlučili vratiti u Hrvatsku nakon prvih demokratskih izbora, a koja je u to vrijeme još bila u sastavu ondašnje federalne države.

Joško Klisović, nekadašnji SDP-ov zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova u vladi Zorana Milanovića, kazao je za tportal da je 2012. godine njihova vlada poslala Grlića Radmana na njegovu prvu veleposlaničku dužnost u Mađarsku.

'On je član HDZ-a, a ono što smo mi željeli uvesti kao novu upravljačku kulturu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova bilo je to da članstvo u stranci ne bi trebalo biti prepreka za napredovanje u službi ako to čovjek zasluži svojim radom. Tako je i za Grlića Radmana procijenjeno da može biti ambasador u Mađarskoj, susjednoj zemlji i vrlo zahtjevnoj destinaciji', kazao nam je Klisović.