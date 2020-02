Problemi su počeli već u Italiji, bodul s Paga na krajnjem jugu Španjolske zamijenio nas je za Marokance, a u Marakešu je Kolinda popularna baš kao Modrić i Rakitić

Dragi čitatelji, ovo što odsada čitate priča je na kotačima. U vožnji je tipkam na mobilnom telefonu, u pauzi za kavu šaljem sebi na mail, te navečer, ako stignem, dopisujem i uređujem na računalu. A proživljavam je, sa svojim suputnicima, čitav dan

Na put u Afriku krenuli smo u petak 31. siječnja ujutro. Bernard Tkalčec iz Otrovanca kod Pitomače i ja iz Virovitice u Isuzu Trooperu te Ivan Rako i Ranko Paunović iz Zagreba u Mercedesu 190 D. Okupili smo se u Varaždinu kod Damira Filipovića, utovarili prikupljenu pomoć u vozila i za nekoliko sati već bili na cesti prema Sloveniji. Stanislav Modrić krenuo je dan ranije motorom i u to vrijeme bio već negdje na brodu za Tanger. Jaimie Gaeta Constabal, pojačanje iz Čilea, čekao nas je s kombijem u Marakešu. Hrvatski humanitarni reli tim MyLife4Kids 2020. u punom sastavu. Cilj prve etape relija Budapest-Bamako bio je odvoziti europsku dionicu puta i stići u Marakeš do 3. veljače te u sljedeća dva tjedna proći Marokom, Zapadnom Saharom, Mauritanijom, Senegalom, Gvinejom do Freetowna u Sijera Leoneu.

Put Europom prema Gibraltaru ne treba uzimati zdravo za gotovo kao laku vožnju. Čovjek snuje, bog ostvaruje, a automobili se kvare. Za manje od deset sati od polaska srušen je rekord iz 2018. po pitanju kako je to kada stvari krenu u krivom smjeru. Zbog kvara na motoru ostali smo već u Italiji bez terenskog vozila. Nažalost, i bez dva člana tima, Bernarda i Ranka, koji su se vratili u Hrvatsku. Dio školskog pribora i lijekove, koliko god je stalo, Damir, Ivan i ja prekrcali smo u i na Mercedes i nastavili dalje prema Algecirasu.