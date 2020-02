Nakon lude inicijacije s podsaharskom Afrikom, obišli smo afričku Havanu, a ispod golemog baobaba u nedođiji nas je dočekao neobičan koncert

Saša Pjanić, profesionalni fotograf i nagrađeni putopisac, povest će nas na svoj treći afrički put cestom od Mađarske i Hrvatske, duž Mediterana, preko Sahare, skoro do Gvinejskog zaljeva. Čitatelje tportala ekskluzivno će voditi ovogodišnjom trasom velikog humanitarnog relija Budapest-Bamako, koja prolazi Marokom, Mauretanijom, Senegalom, Gvinejom i završava u Sijera Leoneu, a uoči tog puta prisjeća se svog putovanja Senegalom

Ono što je prkosilo zdravome razumu jest činjenica da smo mi, u to doba vozili po njoj. Da nismo, ne bih vam sada prepričavao doživljaj koji slijedi, a pitate li me za rizik noćne vožnje po Africi, odgovor zaključite sami.

Osobnu inicijaciju stupanja na tlo Podsaharske Afrike doživio sam nekoliko minuta po ulasku u Senegal iz Mauretanije, preko pontonskog mosta na istoimenoj rijeci u blizini mjesta Diama . Bila je prošla ponoć. Vlaga je nestajala u zraku koji je svakim kilometrom odmicanja od rijeke ponovo postajao sve zasićeniji toplinom. Noću je promet rijedak po afričkim cestama. Možda domaći ne gledaju na to tako, no meni se razlog činio opravdanim. U mrklome mraku teško je uočiti sve te rupe, izlokane ivičnjake, životinje pa i ljude na cesti.

Duge šarene haljine pripijene uz bokove koje se tek oko gležnjeva šire poput rascvala karanfila, dale su naslutiti da se ni djevojke ni žene ne stide svojih oblina koje su zanosno njihale na ritmu. Desetak bubnjara udaralo je po svemu što proizvodi zvuk, od pravih djembe bubnjeva do plastičnih kanistara. Ličilo je to na neku krajnje bizarnu filharmoniju usred Sahela. Kada me zateknu ovakvi prizori, često me obuzme manija fotografiranja koja prestaje ili kada događaj završi ili kada ga zamijeni nešto još dojmljivije.

Ovdje je to bio poziv da se i ja pridružim rasplesanoj gomili pa je na kraju i mene ponio ritam. Mnogo toga u Africi, ako uopće i jest, razumljivo je valjda samo Afrikancima. No glazba kao da ispunjava tu nepoznanicu, brišući jaz koji nas kao ljude različitih kultura, a možda i stoljeća, dijeli. Kada se prepustite afričkoj glazbi kao da počinjete shvaćati. Što? Ne znam. Ali sve nekako postaje jasnije.