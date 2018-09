Prlošlog ljeta treslo je Rijeku, ovog ljeta trese se Dalmacija: Seizmolog nam je pojasnio zašto

Dok je prošlog ljeta riječko područje tresao niz potresa, pojačana seizmička aktivnost ovog se ljeta osjeti u Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti. Noćašnji potresi s epicentrom kod Vodica zadnji su u nizu nakon što su se u lipnju treslo kod Primoštena, u srpnju se tresao Dubrovnik, u kolovozu i rujnu Dalmatinska zagora i Split

Nešto više od tri sata ranije zabilježen je još jedan slabji potres na istom području.

Tomislav Fiket, dežurni seizmolog za tportal je ukratko pojasnio zašto nastaju potresi u Dalmaciji. 'To su standardni procesi tj. gibanje tektonskih ploča. Riječ je o Jadranskoj mikro ploči i njezinim izlomljenim dijelovima te uslijed naprezanja i pomicanja dolazi do zapinjanja ploča. U trenutku kada to zapinjanje više ne može izdržati dolazi do pucanja koje se manifestira kao potres tj. oslobađanje energije', pojašnjava Fiket.