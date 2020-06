Prkačin i Beljak bi legalizirali 'travu', Beljak bi prekrojio izborne jedinice, a Prkačin na to pitanje nije imao odgovor

U sedmoj izbornoj jedinici za svoje mjesto u Saboru natječu se na listi 'Restart koalicije' Krešo Beljak, te na listi Domovinskog pokreta Ante Prkačin. Gostovali su u 'Temi dana' na HRT-u

'Ja nisam kao Krešo, on je predsjednik stranke, on je u Saboru i sudjelovati u izborima je potpuno logično i normalno, ja sam nekoliko sati prije zaključenja sam znao i odlučio da idem jer ekipa koja je utemeljila Domovinski pokret, za mene je obećavajuća', izjavio je Prkačin.

Prkačin pak na to pitanje nije imao adekvatan odgovor.

Na pitanje zašto je u 7. izbornoj jedinici devet muškaraca i pet žena, Beljak je odgovorio da su procijenili da gradonačelnika mogu donijeti najviše preferencijalnih glasova a bore se, kaže, za što bolji rezultat. Ipak smatra da je broj žena u Restart koaliciji iznadprosječan i iznad svih ostalih i da je to činjenica koja nitko ne može osporiti.



'Ako se netko bori za prava žena, onda je to Restart koalicija za razliku od kolega gospodine Prkačina koji i danas izjavljuju da primjerice silovanim ženama obitelj treba odlučivati trebaju li ići na pobačaj ili ne', poručio je Beljak.



Prkačin je pak rekao da su 'stavili žena koliko treba a tko je na koje mjesto, tako je odlučeno'..



Što se tiče zakona o pobačaju, odgovorio je da je malo previše ako on sa svojim životnim ratnim putem raspravlja o pobačaju u emisiji.



'To što je neću iznijeti svoje mišljenje, to ne znači da ja to bagateliziram, nego o tome treba dobro razmisliti', poručio je.



O legalizaciji kanabisa ima mišljenje, rekao je da bi ga legalizirao. Legalizirao bi ga i Beljak.