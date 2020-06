Plenković sam na HRT-u: Bernardić je očito odbio suočavanje zbog straha

HRT je u središnjem dnevniku intervjuirao predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića nakon što je Davor Bernardić odbio predizborno sučeljavanje

- Pokazali smo uključivost nakon zanimljivog unutarstranačkog procesa. Poslali smo nekoliko poruka našim biračima i članovima koji su možda podržali drugi tim na tim izborima. Mislim da je to zrelo i dobro i prava gesta za unutarstranačku demokraciju te demokraciju općenito.

- Očito je odbio zbog straha jer nema nekog drugog razloga. Moram priznati da mi je to jedna od najvećih i najnevjerojatnijih situacija u ovom mandatu, iako ih je bilo puno iza nas. Ovo je možda "točka na i" u smislu sposobnosti i hrabrosti da se preuzme odgovornost.

- Mi želimo ponoviti pobjedu poput izbora 2016. godine. Hrvatska je danas bolja zemlja nego prije, imali smo zdravi gospodarski rast, mi smo Vlada koja je smanjivala dug, povećavao proračunski višak, povećavale su se plaće, mirovine, jačao međunarodni položaj. S druge strane imate "kobasičastu koaliciju" jer se SDP očito boji ići sam na HDZ pa moraju nakupiti desetak partnera da ne bi izgubili koji glas na ljevici. Škoro i Most pak žele "grickati" HDZ-ovo biračko tijelo, njihova do sada najuspješnija operacije je bila da izaberu SDP-ovog Zorana Milanovića na mjesto predsjednika držav. Preporučujem svima od centra prema desno da dobro promisle kada daju svoj glas, pozivam ih da nam daju nama. Mi osiguravamo "Sigurnu Hrvatsku", plaće, mirovine...

Domovinski pokret kaže da će osvojiti od 20 do 24 mandata, a Davor Bernardić uvjeren je u pobjedu i više od 70 mandata. Kakva je HDZ-ova matematika?

- On nije bio niti predložen, i u ovom trenutku smo procijenili da ne može nešto posebno donijeti na ovim izborima.

- Naš glavni partner su hrvatski građani. Mi idemo po pobjedu, želimo povjerenje, imamo sjajne kandidate u svim izbornim jedinicama. Od 3. i 8., ako pogledate naše kandidate u usporedbi što su predstavili ovi iz ove koalicije koja kopira naziv iz Republike Srpske. S druge strane imate Domovinski pokret i Most, razlike su ogromne. Najvažnije je što tko može napraviti. Mi ćemo pobijediti na ovim izborima, a nakon toga ćemo sastaviti vlast jednako tako kao što smo to uspjeli u dva navrata u četiri godine, a s ciljem očuvanja političke stabilnosti, poručio je Plenković za HRT.



Na izravno pitanje Domovinski pokret - da ili ne i pod kojim uvjetima, Plenković kaže da treba pričekati rezultate izbora.

- Nakon izbora ćemo formirati većinu, mi smo imali partnere i u dosadašnjem mandatu, očekujemo da će neki od njih ponovno dobiti povjerenje, a nakon toga ćemo vidjeti kako doći do broja 76. U tome smo se pokazali uspješniji nego drugi.

Miroslav Škoro kaže da bi on bio premijer, a da bi vi bili ministar vanjskih poslova. Vidi li se u toj ulozi?

- Ja mislim da on više aludira na svoje mjesto u ministarstvu sreće.

Zamjeraju vam situaciju u Zagrebu, da niste usvojili Zakon o obnovi Zagreba, a nositelj ste 1. izbornoj jedinici. Hoće li mu to naštetiti. Davor Bernardić ga proziva da je pobjegao od odgovornosti i da su zato izbori.

- Sigurno da smo pobjegli mi koji smo dali kao HDZ 1,1 milijun kuna u Fond za obnovu Zagreba, sigurno da smo pobjegli mi kao ministri koji smo dali svoju plaću za Fond. Naši zastupnici u Hrvatskom saboru također. Sigurno smo pobjegli mi koji smo ugovorili 200 milijuna eura zajma sa Svjetskom bankom. Sa stručnjacima smo radili procjenu i šteta je 11.5 milijardi eura, pa smo onda nakon odluke Vlade aplicirali u Fond za solidarnost. Mi smo odlučili i platiti najamnine svima onima koji ne mogu biti u svojim stanovima.

Javna rasprava završila je u nedjelju s 201 primjedbom građana i nekih institucija, ističe.

- Takav zakon nakon 10 sekundi potresa, a zahtjevat će 10 godina obnove, ne može se donositi "preko koljena". Zagreb, uz svo dužno poštovanje, nije poplava u Gunji da se to napravi na brzinu po jednostavnom modelu, dodaje Plenković.

Kaže da će donijeti Zakon i da će obnoviti Zagreb.

- Ja kao Zagrepčanin obećajem Zagrepčanima - obnovit ćemo grad Zagreb.

Na upit boji li se mogućeg poraza na istoku Hrvatske, u Slavoniji, odgovara:

- Obrnuto. 2016. krenuli smo u projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Do sada smo uložili 12,5 milijardi kuna u poljoprivredu i ravnomjerni regionalni razvoj. To je diglo Slavoniju, kao nitko nikada prije. Branko Grčić, tadašnji ministar, stavio je svojim odlukama u isti koš investitora koji primjerice dolazi u Zagreb s onima koji dolaze u Ilok, Otok ili Vukovar. To se više neće događati, dodaje ističući da očekuje pobjedu HDZ-a i u 4. i u 5. izbornoj jedinici.