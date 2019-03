Saslušanje kod državnog odvjetnika: Otac koji je četvero djece bacio s balkona branio se šutnjom

Josipa Rođaka, oca (54) koji je jučer rano ujutro, dok su ona još spavala, izvukao četvero djece iz kreveta i bacio ih s prvog kata kuće u Pagu, saslušao je državni odvjetnik pred kojim se u prisutnošću branitelja po službenoj dužnosti branio šutnjom

Tijekom prijepodneva bit će doveden pred suca istrage koji će odlučivati o istražnom zatvoru. Tereti ga se za četverostruki pokušaj teškog ubojstva, za što je predviđena zatvorska kazna od 15 do 40 godina, javlja HRT.

Zamjenik ravnatelja KBC-a Rebro, dr. Milivoj Novak, rekao je da je njezino stanje stabilno i da je na aparatu za disanje. Vijest o tragičnim događajima s Paga prenijeli su, između ostalih, The New York Times, The Asociated Pres, Fox News i ABC News.