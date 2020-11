Prisegnula nova vlada novozelandske premijerke Ardern

Novozelandska vlada u čijem je sastavu petero Maora i prvi otvoreno gay zamjenik premijera, položila je prisegu u petak, dok je vlada premijerke Jacinde Ardern povećala svoju većinu objavljivanjem punih rezultata općih izbora 17. listopada

"Pred nama su značajni izazovi koje moramo zajednički prebroditi, no uvjerena sam da imamo ljude spremne to učiniti. Sjajno je što smo i službeno u mogućnosti da to postignemo", rekla je Ardern u Wellingtonu nakon objave potpunih rezultata.

Među 20 članova nove vlade osam je žena.

Oporbena Nacionalna stranka, koja je na vlasti bila još 2017., na izborima je pretrpjela katastrofalan poraz. Stranka je izgubila dva mjesta te ih sada ima 33 u parlamentu.

Maorska stranka, koja predstavlja autohtonu zajednicu koja čini oko 15 posto stanovništva, izabrala je dodatno mjesto kako bi osigurala dva predstavnika u novom parlamentu.

S izborima održan je i referendum na kojemu su Novozelanđani tijesno odbili legalizaciju rekreacijske upotrebe marihuane, a odlučili su podržati zakon o legalizaciji eutanazije.

Tanka većina od 50,7 posto glasala je protiv legalizacije rekreacijske upotrebe marihuane, dok je gotovo dvije trećine glasača podržalo zakon kojim se ljudima s ispunjenim određenim uvjetima dopušta da zatraže medicinsku pomoć kako bi okončali svoj život, pokazali su potpuni rezultati Izbornog povjerenstva.