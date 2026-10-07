Pripremite se na najgore: Oblaci već stigli do Hrvatske, ponegdje prijete poplave

Zbog mogućnosti obilnih oborina i lokalnih bujičnih poplava, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narančasto upozorenje za Primorsko-goransku županiju i Gorski kotar. Upozoravaju građane da je moguće poplavljivanje imovine i prometnica, ali i prekid opskrbe energijom. Također, posebno upozoravaju na pojavu opasnih uvjeta za vožnju zbog smanjene vidljivosti i vode na kolnicima.

Četvrtak bi, 8. listopada, u gotovo cijeloj Hrvatskoj trebao biti izraženo nestabilan dan. Na Jadranu i u zapadnim krajevima zemlje očekuju se obilna kiša i grmljavinski pljuskovi, ponegdje i izraženiji, a puhat će jako jugo s olujnim udarima

Prema prognozi Izidora Pelajića iz DHMZ-a, objavljenoj na HRT-u, najviše kiše u četvrtak bit će na zapadu Hrvatske. Na širem riječkom području lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom.

U Dalmaciji će također biti promjenjivo i nestabilno. Očekuju se pljuskovi i grmljavina, a ponegdje u samo nekoliko sati može pasti veća količina kiše. Najizraženiji pljuskovi mogući su potkraj dana. Puhat će jako jugo, s olujnim udarima.

Na jugu Hrvatske također će biti promjenjivo, uz sunčana razdoblja, osobito u prvom dijelu dana, ali i mogućnost lokalno jačih pljuskova. Jugo će biti jako, a prema otvorenom moru moguće su i olujne brzine vjetra.

Na kopnu toplije, ali uz više oblaka

U Slavoniji, Baranji i Srijemu četvrtak će biti znatno mirniji. Bit će djelomice sunčano, uz povremenu kišu uglavnom na zapadu. Dnevna temperatura dosezat će 25 do 27 stupnjeva, dok će jutro biti toplije nego prethodnih dana.

U središnjoj Hrvatskoj bit će više oblaka i povremene kiše, uz umjeren do jak jugozapadnjak koji će na udare biti i olujan. Temperatura će se kretati oko 25 stupnjeva.

U zapadnim krajevima očekuje se najviše promjenjive naoblake i oborine. U Gorskoj Hrvatskoj jutarnja temperatura bit će oko 12 stupnjeva, dok će na sjevernom Jadranu dosezati i 18 stupnjeva.

Nakon četvrtka slijedi zahlađenje

Nestabilno vrijeme neće dugo potrajati. Na kopnu će u idućim danima biti hladnije, osobito danju, dok će jutra u početku biti manje svježa.

Najviše kiše očekuje se u petak, ponajprije u krajevima uz more. U nedjelju će se vrijeme postupno smiriti, uz više sunčanih razdoblja, dok će ujutro ponegdje biti magle.

Promjena će biti izražena i na Jadranu. Područje s najvećom vjerojatnošću za jače pljuskove, grmljavinu i nevere postupno će se premještati sa sjevera prema jugu. Jako jugo okrenut će na umjerenu buru, a zatim na sjeverozapadni vjetar.

S prestankom južine temperatura će se postupno snižavati, najprije jutarnja, a potom i dnevna, istaknuo je Pelajić za HRT.