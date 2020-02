Primorac ponovno na čelu jednog Odbora prestižne svjetske organizacije forenzičara

Za predsjednika Odbora za međunarodne odnose Američke akademije za forenzične znanosti (AAFS) ponovno je izabran hrvatski znanstvenik Dragan Primorac koji je u subotu najavio da će se u lipnju 2021. u Dubrovniku održati 12. konferencija forenzičke i antropološke genetike

U njezinu radu sudjeluju djelatnici američke vojske, državnih policija, ministarstva pravosuđa, državnog odvjetništva, Federal Bureau of Investigation (FBI), The Drug Enforcement Administration (DEA) te suci, odvjetnici, profesori i znanstvenici s vodećih američkih znanstvenih institucija i sveučilišta.

Slijedeće godine Hrvatska domaćin jednog od najznačajnijih svjetskih znanstvenih događaja

Tijekom održavanja glavne skupštine potvrđeno je da će se jedan od najznačajnijih svjetskih znanstvenih događaja tijekom 2021.- 12th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine - održati od 21. do 26. lipnja 2021. u Dubrovniku.

Suorganizatori događaja su International Society for Applied Biological Sciences (ISABS), čuvena američka bolnica "Mayo Clinic", Američka Akademija za forenzične znanosti (AAFS) te hrvatska Specijalna bolnica sv. Katarina.

Od osnutka 1997. ISABS radi na promicanju najnovijih znanstvenih otkrića iz područja forenzičke i antropološke genetike te personalizirane medicine, a u radu dosadašnjih kongresa koji su se održali u Hrvatskoj sudjelovalo je više od 6.000 znanstvenika i 650 predavača iz 70 država svijeta. Među predavačima bilo je i sedam dobitnika Nobelove nagrade.