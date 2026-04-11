Rusija i Ukrajina oslobodile po 175 ratnih zarobljenika: 'Konačno su kod kuće'

"Usto je vraćeno sedmero građana Ruske Federacije koje je nezakonito držao kijevski režim ", priopćilo je ministarstvo, zahvalivši Ujedinjenim Arapskim Emiratima na posredovanju pri razmjeni zarobljenika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ubrzo nakon toga potvrdio je vijest o razmjeni.

"175 vojnika. Vojnici oružanih snaga, pripadnici Nacionalne garde, graničari. Vojnici, dočasnici i časnici. I sedmero civila", objavio je na Telegramu.

"Naši vojnici branili su Ukrajinu na raznim frontama: u Marjupolju, u nuklearnoj elektrani u Černobilu, u Donjeckoj, Luhanskoj, Harkovskoj, Hersonskoj, Zaporiškoj, Sumskoj, Kijevskoj i Kurskoj oblasti", rekao je Zelenski. "Među njima su i ranjeni. Većina ih je u zatočeništvu od 2022. I konačno su - kod kuće."

Primirje u trajanju od 32 sata trebalo bi započeti u 16 sati da bi kršćani u Ukrajini i Rusiji mogli proslaviti pravoslavni Uskrs. Dvije strane redovito razmjenjuju zarobljenike, ali i tijela poginulih vojnika za vrijeme rata, koji traje već više od četiri godine.