Prijeti li nam 'olimpijski soj'? Imunolog Trobonjača objašnjava što je veći problem od miješanja sojeva u Tokiju

Zbog teške epidemiološke situacije i velikog opterećenja zdravstvenog sustava Japan će produljiti izvanredno stanje do 20. lipnja, no i dalje nema naznaka otkazivanja Olimpijskih igara sa zakazanim početkom 23. srpnja. Većina stanovnika Japana, kako pokazuju ankete, nezadovoljna je organizacijom cijepljenja i traže otkazivanje Olimpijskih igara u strahu od razvoja novih sojeva koronavirusa i eksplozije pandemije. O tome se za tportal očitovao imunolog Zlatko Trobonjača

'Svi mutirajući sojevi koronavirusa iz različitih krajeva svijeta koncentirat će se ovdje u Tokiju... Ne možemo zanijekati mogućnost pojavljivanja novog soja', rekao je dr. Ueyama na konferenciji za medije u utorak.

'Ako se to ostvari, to bi značilo da će se novi soj virusa nazvati po Olimpijskim igrama u Tokiju, što bi bila velika tragedija i nešto što bi bilo na meti kritika i za stotinu godina', naglasio je dr. Ueyama.

'Takav scenarij nije izgledan'

Komentirajući mogućnost razvoja 'olimpijskog' soja koronavirusa, hrvatski imunolog Zlatko Trobonjača kaže da takav scenarij nije izgledan.

'Ako je rečeno da je moguće da se na istom mjestu pojave ljudi s različitim sojevima i da dođe do miješanja po kojem bi nastao 'supersoj', to i nije baš izgledno s obzirom na to da je glavna promjena u genomu koja vodi u stvaranje novih sojeva mutacija, a ne rekombinacija. Do rekombinacije dolazi kada dva različita virusa zaraze istu stanicu i u toj stanici razmijene svoj genetski materijal, stvarajući novi virus kao svoju međusobnu kombinaciju. To bi bio 'supersoj', međutim taj mehanizam i nije baš učestao u odnosu na mutacije, kao pojedine izmjene u genomu koje dovode do stvaranja novih sojeva. Mogućnost rekombinacije je izuzetno mala', pojasio je Trobonjača za tportal.