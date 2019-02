Prijatelji životinja objavili popis najpoznatijih mučenja i ubijanja u prošloj godini

Udruga Prijatelji životinja u ponedjeljak je objavila popis više od 45 najpoznatijih slučajeva mučenja i ubijanja životinja u prošloj godini, istaknuvši kako su se i početkom ove godine već zaredali slučajevi zlostavljanja te poručivši kako je nužno osnivanje inspekcije za zaštitu životinja kao i provedba Zakona o zaštiti životinja

'Osim slučajeva sadističkih iživljavanja na životinjama, životinje najviše pate i umiru zbog ljudske neodgovornosti i rješavanja neželjenog potomstva kućnih ljubimaca utapanjem, gušenjem, zakapanjem dok su još živi i drugim brutalnim metodama', istaknula je pravnica Ivana Lunka iz Prijatelja životinja.

Poručila je kako smanjenju okrutnosti mogu pomoći jedino provedba Zakona o zaštiti životinja, propisivanje obavezne trajne sterilizacije i kontrola mikročipiranja, kao i sankcioniranje svih slučajeva.

U dugom popisu užasnih patnji i nepotrebnih smrti koje su se mogle izbjeći, Prijatelji životinja ukazali su i na neke novčane kazne koje su dosudili hrvatski sudovi te istaknuli kako se kazna zatvora i dalje rijetko izriče.

'Iako su u prekršajnim postupcima propisane novčane kazne i do 50 ili 80 tisuća kuna, kazne za počinitelje zlodjela prema životinjama i dalje su jako male. Kazneni zakon propisuje za mučenje i ubijanje životinja kaznu zatvora do godinu dana, no sudovi najčešće određuju tek uvjetne kazne', naglasili su u toj udruzi.

Naveli su i kako se za mnoge slučajeve sazna zahvaljujući udrugama za zaštitu životinja, koje ne samo da pokušavaju spasiti živote i izliječiti teško zlostavljane preživjele životinje, nego i podižu prijave protiv, nažalost, često nepoznatih počinitelja.

Pozvali su građane da na njihovoj internetskoj stranici www.prijatelji-zivotinja.hr saznaju kome i kako prijaviti slučajeve zanemarivanja, trovanja, mučenja, zlostavljanja i ubijanja životinja.