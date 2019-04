Prgomet: Ne želim preuzeti zagrebački HDZ već ga pomladiti

Novoizabrani predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Drago Prgomet (HDZ) u razgovoru za Hinu govori o svojim planovima u Gradskoj skupštini, kojom će predsjedati volonterski dok će i dalje obavljati dužnost predstojnika Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb, te u zagrebačkom HDZ-u, gdje bi se krajem godine trebali održati unutarstranački izbori.

Prgomet je mjesto predsjednika zagrebačke Gradske skupštine preuzeo od svog stranačkog kolege Andrije Mikulića, koji je imenovan glavnim državnim inspektorom. No, Mikulić ostaje predsjednikom zagrebačkog HDZ-a, a Prgomet najavljuje da će nastaviti dosadašnju politiku te da ne kani preuzeti zagrebačku stranačku organizaciju već je želi pomladiti. Nakon što ste izabrani za predsjednika Gradske skupštine najavili ste politiku kontinuiteta, dok vaš prethodnik ostaje na čelu zagrebačkog HDZ-a. Ne bi li bilo logično da onaj tko vodi Gradsku skupštinu vodi i zagrebački HDZ? To što je gospodin Mikulić na čelu Gradskog odbora, a ja ovdje nije nikakva prepreka dobroj suradnji, dapače, mi smo već razgovarali na koji ćemo način funkcionirati i ta će suradnja biti jako dobra. Mi smo svi članovi Gradskog odbora, doduše, tamo je predsjednik jedan, a u Gradskoj skupštini drugi, ali u Skupštini ćemo provoditi politiku Gradskog odbora HDZ-a, oko toga nema dileme. Neće biti nikakvih problema, nije to Vlada gdje bi bilo doista nelogično da je predsjednik Vlade jedan čovjek, a predsjednik glavne stranke drugi čovjek, to ne bi funkcioniralo.

Namjeravate li se kandidirati za predsjednika zagrebačkog HDZ-a na unutarstranačkim izborima? Izbori u HDZ-u trebali bi se održati krajem ove ili početkom iduće godine. U ovom trenutku sam isključivo koncentriran na što kvalitetnije obavljanje dužnosti predsjednika Gradske skupštine i ne razmišljam o unutarstranačkim izborima. U sadašnjoj se situaciji nisam odlučio kandidirati za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, već na izborima želim podržati nove ljude i ideje, u duhu onoga što predsjednik stranke Andrej Plenković radi s listom za EU parlament i izborom suradnika. Treba otvarati prostor novim, mlađim ljudima i to će biti moj stav i na unutarstranačkim izborima. Tako funkcioniram i na Klinici, otkako sam tamo šef primio sam dvadesetak ljudi i jako pomladio Kliniku jer bez mladih ljudi nema ni svježine, ni volje, niti ideja. Komentiralo se da je Vaše imenovanje na čelnu poziciju Gradske skupštine politička trgovina? Apsurdno je govoriti da je to politička trgovina, to je koalicijski dogovor u kojem je jasno rečeno da HDZ daje mjesto predsjednika Gradske skupštine, a stranka Milana Bandića potpredsjednika. Pa i u Hrvatskom saboru smo bili u situacijama da su manje stranke imale predsjednika Sabora. Normalno je da Andrija Mikulić, kao predsjednik Gradskog odbora HDZ-a, bude naš kandidat za predsjednika Gradske skupštine, a nakon što je on prešao na novu dužnost, koja je nespojiva s ovim mjestom, logično je da stranka predloži mene kao predsjednika Kluba gradskih zastupnika HDZ-a. A ako biste me pitali jesam li sa zadovoljstvom prihvatio biti predsjednikom Gradske skupštine - jesam. To je u političkom i društvenom smislu izuzetno značajna, visoka i časna pozicija koju ću obavljati volonterski. Ne kanim napustiti Kliniku, mislim da ću i tamo stići sve obaviti uz malo bolju preraspodjelu poslova - neću manje operirati, ali ću se manje baviti birokracijom.