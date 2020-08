Nasilnici se rasplakali na sudu, pretučeni mladić ispričao što je prethodilo napadu, oglasio se i njegov otac: Prijetili su da će ga oteti i da mu neće dati jesti

U ponedjeljak oko 19.30 sati sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 19-godišnjeg B.K. i 17-godišnjaka, oba iz Kaštela, koji su tijekom dana privedeni zbog iznude i neovlaštenog prometa drogama. Tako je, barem zasad, završila mučna priča koja je počela kada se tijekom nedjelje na društvenim mrežama poput požara proširila snimka brutalnog iživljavanja nekoliko mladića nad momkom za kojeg se navodilo da je 'momak s posebnim potrebama'

Svoju priču za medije je ispričao i napadnuti mladić.

'Je, manje više je to sve točno što je objavljeno po Facebooku i Instagramu. Oni su meni financirali put u Sinj na Veliku Gospu. Radilo se o trošku od 200 kuna. Rekli su mi: Vratit ćeš kad budeš imao!. Onda su me u subotu 22. kolovoza oko 10.30 izveli tu pred crkvu Blažene djevice Marije u Kaštel Štafiliću i rekli da je sad dug narastao s kamatama na 2000 kuna. Bili su njih petorica, a tukli su me samo B... i M... Ostala trojica su bila samo promatrači, a jedan od njih je to sve i snimao. U jednom trenutku sam mu čak htio reći 'što to snimaš' i izbiti mobitel, ali sam shvatio da ne bi imao šansi protiv njih. Možda da smo bili jedan na jedan. Nigdje nije bilo ni žive duše, bilo je toplo i svi su bili na plaži pa mi nitko nije mogao ni pomoći', ispričao je za Jutarnji list mladić koji je žrtva brutalnog mlaćenja jednog maloljetnika i 19-godišnjaka.

Snimka je osvanula na društvenim mrežama, a policija je već uhitila i privela osumnjičene na kriminalističko istraživanje.

'Ja sam dao motor za otpis duga, koji je doduše bio neregistriran i imao je neke nedostatke, a onda mi ga je za par dana vratio i rekao da sve zaboravim i da mu ništa nisam dužan', ispričao je mladić koji je u nedjelju bio na razgovoru u policiji.

'Rekli su mi da ćemo biti u kontaktu, objasnili kako će to sve sada ići. Zaštitu mi nisu nudili. Znam da je M. već imao problema s policijom. Za njega se znalo da kupuje drogu za svoje potrebe. Poznato je ovdje da je on reketario i djecu u Kaštel Lukšiću. Ja sam i prije već jednom imao neki problem s njima, ali to je dječja igra prema ovome što se sada dogodilo', rekao je na kraju mladić koji je bio žrtva nasilja.