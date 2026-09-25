SAD priprema teren za vojnu akciju na Kubi: Spominju se i brigade za spašavanje ranjenih

Američka vojska razmatra može li u roku od 90 do 120 dana staviti na raspolaganje Južnom zapovjedništvu jedinice vojne policije, medicinsko osoblje i druge potporne snage. Zahtjev je naveden u internoj poruci vojske u koju je uvid imao CBS News, koji je o planovima razgovarao i s nekoliko američkih dužnosnika.

U dokumentu se Kuba ne spominje izrijekom. Dužnosnici koji su za CBS govorili pod uvjetom anonimnosti tvrde, međutim, da je zahtjev dio američkog vojnog planiranja povezanog s tom zemljom. Zasad nema naznaka da je ijedna jedinica dobila zapovijed za raspoređivanje. U poruci se ne navodi ni kamo bi snage bile upućene ni u kakvoj bi operaciji sudjelovale, prenosi Euronews. Podsjetimo, Trump je u govoru na Općoj skupštini UN-a rekao da njegova administracija radi na temeljitoj promjeni situacije na Kubi.

Što je točno Trump rekao? Trump je pred Općom skupštinom UN-a rekao da njegova administracija radi na ‘temeljitoj promjeni situacije na Kubi’. Kubanski komunistički režim, ustvrdio je, pod najvećim je pritiskom dosad, a Kubu je nazvao ‘potpuno propalom državom’ koja se ‘raspada’. Naveo je da državni tajnik Marco Rubio vodi pregovore s Kubom, ali nije rekao s kim razgovara. Govor je u tom dijelu zaključio porukom: ‘Komunizam nikada neće doći u Ameriku, ali sloboda će doći na Kubu.’

Vojska provjerava jedinice Vojska provjerava dostupnost šest vrsta jedinica koje bi mogle biti stavljene pod zapovjedništvo Južnog zapovjedništva, nadležnog za američke vojne operacije u Srednjoj i Južnoj Americi te na Karibima. Među njima su jedinice za logistiku, prijevoz, održavanje, gorivo i opskrbu te inženjerijska bojna. Zahtjev obuhvaća i medicinsku brigadu, timove za hitne operacije i zbrinjavanje ranjenih vojnika u blizini raspoređenih snaga te brigadu vojne policije, čije zadaće obično uključuju osiguranje i pritvor. Glasnogovornik Južnog zapovjedništva nije želio CBS-u iznositi pojedinosti o mogućim premještajima ni rokovima raspoređivanja, pozivajući se na operativnu sigurnost. Rekao je da zapovjedništvo stalno procjenjuje vojne potrebe na području za koje je nadležno. Trump već dugo tiže tenzije Vijest dolazi nakon višemjesečnog rasta napetosti i prijetnji američkog predsjednika. Trump je ovoga tjedna pred Općom skupštinom UN-a rekao da je Kuba ‘propala država’ i da će ‘pasti’.