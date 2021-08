Prepoznajete li ga? Bivši predsjednik IDS-a danas uzgaja češnjak i masline

Ivan Jakovčić nakon povlačenja iz politike osnovao je OPG te je prošloga vikenda u Poreču predstavio svoj češnjak, ali i dalje ima vremena pratiti što se događa u IDS-u

'Nakon što sam se prestao baviti politikom, odlučio sam se posvetiti maslinovom ulju i uzgajanju češnjaka. Imam oko 800 stabala maslina, a uzgajam i nešto malo povrća, ali nekako mi je najdraži češnjak. Posvetio sam se istarskom crvenom češnjaku, ali i nekim drugim sortama. Zasad još ne prodajem češnjak , već ga isključivo dijelim prijateljima i onima koji vole češnjak i treba im. Međutim, moguće je da ću se u budućnosti i ozbiljnije baviti uzgojem češnjaka i poljoprivredom općenito. Maslinovo ulje je ipak druga priča i njime se bavim komercijalno, ali još uvijek su to male količine, budući da je riječ o malim stablima. Lani smo imali oko 400 litara, ali u budućnosti će biti i više.'

Iako i sam kaže da je izašao iz politike, na proteklim se lokalnim izborima na listi IDS-a kandidirao za županijsku skupštinu i to na desetom mjestu, te još uvijek prati zbivanja u toj stranci, koja će uskoro izabrati novoga predsjednika:

'Znam da je mnoge iznenadila moja kandidatura, ali kao što sam već rekao, ja sam klasična desetka. Ja sam Maradona, Messi… No, šalu na stranu, jako pratim što se događa u IDS-u i to je za sada sve što mogu reći o toj temi. Možda ću za jedno dva do tri tjedna, kada stvari budu jasnije, nešto reći i o izborima za novog predsjednika.'

Ivan Jakovčić iz politike se povukao nakon mandata u Europskom parlamentu, gdje se zapravo i počeo ozbiljnije zanimati za poljoprivredu. U Europskom parlamentu je lobirao za novu gradaciju maslinovog ulja, odnosno da se uvede ekstra-ekstra djevičansko maslinovo ulje. Danas kaže da je zbog raznih lobista takav cilj bilo nemoguće ostvariti:

'Nisam imao šanse protiv lobija iz velikih zemalja poput Španjolske ili Grčke pa čak i nekih afričkih zemalja koje uvoze velike količine ulja u Europsku uniju. Međutim, istarsko maslinovo ulje je danas jedno od najcijenjenijih u Europi i dovoljno je jak brend i bez takve oznake kvalitete.'