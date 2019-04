Jakovčić: Politika puna laži odvela je Britaniju u slijepu ulicu. Uvijek može doći do dogovora, ali ne vjerujem u to!

Posljednjih dana i tjedana svjedočimo velikoj drami oko Brexita te s vrha Europske unije stižu poruke da je izlazak Ujedinjenog Kraljevstva bez dogovora najizglednija opcija. Politički već dobrano izranjavana premijerka Theresa May, nakon što je parlament tri puta odbio sporazum koji je dogovorila s Bruxellesom, očajnički pokušava postići bilo kakav dogovor pa je sada spremna na sve - i na razgovore sa šefom oporbe Jeremyjem Corbynom i na mogućnost da Ujedinjeno Kraljevstvo sudjeluje na svibanjskim izborima za Europski parlament

'Uvijek može doći do dogovora, ali ne vjerujem u to! Pokazalo se da je neodgovorna politika puna laži i neistina odvela Ujedinjeno Kraljevstvo u slijepu ulicu!', kazao je Jakovčić te smatra da će promašena politika UKIP-a (koji je vodio jedan od najvećih pobornika Brexita, Nigel Farage ) i dijela konzervativaca skupo stajati njihove građane. Drago mu je da se raspoloženje mijenja i da je danas većina njih za ostanak u Europskoj uniji.

Nakon što je treći put odbijen sporazum o razdruživanju koji je Theresa May dogovorila s Bruxellesom planirani datum izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije je 12. travnja. No May se nada novoj kraćoj odgodi kako bi dogovorila sa šefom oporbe Jeremyjem Corbynom kompromisni plan koji bi značio nešto 'mekši' Brexit nego je to bilo predviđeno tri puta odbijenim planom. May u srijedu poslijepodne na izravno pitanje zastupnika nije odbacila ni mogućnost da Britanija ipak iziđe na svibanjske euroizbore jer nikako ne želi dopustiti da zemlja ode iz Europske unije bez sporazuma o razdruživanju.

Premijerkina ideja izazvala je bijes tvrdolinijaša u njenoj vladajućoj Konzervativnoj stranci jer se nadaju Brexitu bez sporazuma.

Jakovčić je mišljenja da bi dogovor May-Corbyn oko Brexita bio 'pokazatelj razuma u 'nevjerojatnom britanskom parlamentu koji je sve doveo do apsurda'. 'Oni ustvari ne znaju što žele i upropaštavaju ugled, ali i ekonomiju Ujedinjenog Kraljevstva', poručuje hrvatski europarlamentarac.