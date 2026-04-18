tužna vijest

Preminuo poznati znanstvenik i toksikolog Franjo Plavšić

M. Šu./Hina

18.04.2026 u 11:21

Franjo Plavšić Izvor: Pixsell/montaža:tportal / Autor: Davorin Visnjic/PIXSELL
U Zagrebu je u petak u umro prof. dr. sc. Franjo Plavšić, istaknuti znanstvenik i toksikolog, dugodišnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za toksikologiju, izvijestila je u subotu obitelj.

Kao stručnjak sudjelovao je u svim izvanrednim situacijama koje su zahtijevale veliko znanje i ekspertizu, poput nesreća s kemikalijama te sličnih kriznih situacija i nepogoda. Bio je strasni čuvar svoje profesije i njezinih vrijednosti, promicatelj znanja i cijenjeni predavač.

Plavšić je rođen 1946. u Privlaci kraj Vinkovaca, studirao i diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, magistrirao i doktorirao na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Predavao je toksikologiju na nizu dodiplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu i drugih sveučilišta - na studijima farmacije, medicine, forenzičkih znanosti i drugih.

Objavio je na stotine znanstvenih i stručnih radova, autor je međunarodnih patenata, urednik desetaka stručnih knjiga, koautor je prve knjige o otrovnosti i apsorpciji otrova u organizam kao i priručnika za siguran rad s kemikalijama.

Bio je član različitih državnih stručnih povjerenstava te ključna osoba u pripremi i provedbi toksikološke zaštite velikih i važnih događaja i okupljanja kao što su bili Univerzijada u Zagrebu, tri Papina posjeta Hrvatskoj, mimohod oružanih snaga.

Svoj doprinos Plavšić je dao radu Glavnog stožera saniteta za Domovinskog rata i niza stožera osnovanih za zaštitu sigurnosti i okoliša za što je primio niz državnih i profesionalnih priznanja i odličja.  Napisao je također niz romana o Domovinskom ratu, razdoblju koje ga je osobno pogodilo i profesionalno izazvalo i odredilo.

U bogatoj karijeri obnašao je istaknute dužnosti u farmaceutskoj tvrtki Pliva, na Institutu Ruđer Bošković, KBC-u Rebro. 

