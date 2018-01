Preminuo odvjetnik Marijan Hanžeković

Poznati zagrebački odvjetnik Marijan Hanžeković, umro je u nedjelju ujutro u Zagrebu u 66. godini života.

Bio je ugledni pravnik, uspješan poduzetnik, sportski djelatnik i ljubitelj umjetnosti.

'Ja sam odvjetnik po vokaciji. Jedan od onih dosadnih koji je još u osmogodišnjoj školi znao što hoće. Ali sam mislio da je to romantičniji poziv, da je to borba za pravdu. No, pravo i pravda su dva različita pojma. Pravde ima koliko i ljudi. Svatko ima neku svoju pravdu. Ona je osobna, a pravo je čista logika', ustvrdio je u jednom od rijetkih intervjua.

Marijan Hanžeković rođen je 18. siječnja 1952. u Zagrebu. Nakon osnovne škole upisao je gimnaziju, a 1975. zagrebački Pravni fakultet. Pravo je završio u roku, a već 1978. otvorio je odvjetničku pisarnicu. Početkom 80-ih bio je angažiran u velikim predmetima gospodarskog kriminala, u vezi s Inom, Kajfežom, Belupom.