Predsjednik Kluba HDZ-a upozorava: Bilo kakvo iduće javno saslušanje na Antikorupcijskom vijeću je protuzakonito

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić u utorak je poručio da dok god je na vlasti sadašnja vladajuća većina neće biti nikakve instrumentalizacije tijela progona niti obavještajnih službi..

Nakon jučerašnje sjednice Predsjedništva HDZ-a Plenković je rekao da je oporba istragu o plinskom biznisu u Ini iskoristila za igrokaz u Hrvatskom saboru s ispitivanjem bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića "gdje bi se stvorila nekakva slika i predtekst za rušenje Vlade". Dodao je i da je to "orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska", kao i da će se "to ispitati".

Rekao je to u izjavi novinarima nakon sastanka stranaka vladajuće većine u Banskim dvorima, odgovarajući na niz pitanja u kojima su ga novinari tražili da pojasni jučerašnju izjavu premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića o oporbi.

Novinari su Bačića pitali tko bi to trebao istražiti, koja tijela ili agencije, a Bačić je naglasio da premijer nije rekao "istražiti", poručivši da "od kad je ova vladajuća većina, nema instrumentalizacije tijela progona u Hrvatskoj".

"Tko god nas pokušava prikazati takvima, da instrumentaliziramo neovisne institucije u Hrvatskoj, taj je zlonamjeran. Taj tko pokušava HDZ-u i ovoj Vladi inputirati nekakvu zloupotrebu državnih službi, tijela progona ili, ne daj Bože, obavještajnih agencija – taj nije dobronamjeran", naglasio je predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Bačić.

Tijelima progona i institucijama su ruke slobodne, da rade isključivo sukladno zakonu i ne interesira nas, niti propitkujemo, što rade, kime se bave, čime se bave, dodao je.

istaknuo je kako nije primijetio da se "tolika bura u medijima" podigne kada se na dnevnoj razini dužnosnike Vlade i HDZ-a prokazuje kao veleizdajnike i kvislinge.

Podmetanja i uvrede oporbe upućene Vladi, prolaze "kroz prilično rastresito sito, a kad vladajući odgovore onda to izaziva prilično veliko podozrenje i daljnja propitivanja", dodao je Bačić, ocijenivši kako očito ne postoji isti aršin.

Premijer Andrej Plenković je svojom jučerašnjom izjavom htio istaknuti nedosljednost oporbe kroz cijelo ovo vrijeme, a posebno od kada je krenula agresija Rusije na Ukrajinu, rekao je.

Ono što oporba radi je nekonzistentno, stvarnost ih demantira

Novinari su višekratno od Bačića htjeli dobiti odgovor tko će "ispitati", je li riječ o orkestriranom djelovanju oporbe i djeluje li dio oporbe na "daljinski upravljač određenih centara moći s istoka i koristi li možda pojedini dio oporbe financijska sredstva iz centara moći s istoka", o čemu je danas u izjavi govorio saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan, no šef Kluba HDZ-a kazao je da je - "bio jasan".

Kada se napravi introspekcija onoga što oporba radi u posljednje vrijeme, dodao je Bačić, vidi se da je to nekonzistentno, da bi štetilo nacionalnim interesima, a Vlada i vladajuća većina postupali su pravilno i time su na razini EU prepoznati kao strateški partner, pogotovo kada je riječ o odnosu prema Ukrajini.

"Svi oni koji su nam u tome podmetali ili su nam pokušali reći da postupamo krivo – stvarnost ih apsolutno demantira. Ne želim ovdje citirati veličanja Putina i govoriti o tome što je ruska vojska", rekao je.

Na pitanje upire li tu prstom u predsjednika Republike Zoran Milanović, Bačić je odgovorio kako ne upire ni u koga nego govori o nekonzistentnosti kojoj svjedočimo i koju je predsjednik Vlade Plenković u svojoj jučerašnjoj izjavi htio posebno apostrofirati.

Novinari su ga pitali je li Milanović "sve to orkestrirao", a Bačić je rekao kako na takav način ne želi odgovoriti.

Ponovio je da govori o nekonzistentnosti oporbene politike koja se pokazala u važnim trenucima za Hrvatsku - u vremenu energetske krize i agresije Rusije na Ukrajinu.

Saslušanja na Antikorupcijskom vijeću protuzakonita

Bačić se u izjavi osvrnuo i na najavu održavanja još jedne istražne sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (kolokvijalno Antikorupcijsko vijeće) o aferi s plinskim biznisom u Ini te poručio da je to protuzakonito jer to Vijeće prema Poslovniku, za to nema ovlasti.

No, rekao je na pitanje novinara, vladajuća većina neće ni na koji način to spriječiti niti tražiti da se to sankcionira.

To Vijeće postaje poligon da se bez argumenata, bez dokaza, a prije svega protuzakonito, pokušava zalijepiti etiketa HDZ-u, rekao je Bačić.

"Svima koji poštuju institucije i zakone, jasan je signal da će sudjelovati u nečem što je protuzakonito, protuposlovnički i isključivo služi kao pozornica na kojoj se na nezakonit način razračunava s političkim neistomišljenicima", poručio je.

Onaj tko je pozvan ne mora doći – bez ikakvih posljedica, tome se ne treba odazivati, dodao je Bačić, te potvrdio da se sjednici neće odazvati nitko iz HDZ-a.