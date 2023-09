Pred vratima neizvjesna jesen i recesija u Njemačkoj: Evo što Vlada još može napraviti

Predstavljen je novi paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, vrijedan 464 milijuna eura. Primjenjivat će se do kraja ožujka sljedeće godine. Cijena struje za kućanstva, malo gospodarstvo te različite institucije i ustanove ostaje ista, a umirovljenici i korisnici dječjeg doplatka dobit će novi jednokratni dodatak

Popis proizvoda s ograničenim cijenama proširuje se s osam na 30. Kompletna košarica proizvoda sada će biti jeftinija za 23,5 eura u usporedbi s krajem prošle godine. U emisiji HTV-a Otvoreno urednika i voditelja Damira Smrtića gostovali su ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, bivši SDP-ov ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.

Piletić: Mjere rezultat kontinuiranog socijalnog dijaloga Ministar Marin Piletić govorio je o pregovorima koji su doveli do snižavanja cijena u trgovačkim lancima. - Određene mjere Vlade još uvijek traju i ovaj je paket nastao iz razloga zato što su neke mjere iz prijašnje paketa isticale. Rezultat svega toga je bio kontinuirani socijalni dijalog s našim partnerima. S obzirom na to što smo i dosad radili, radili smo i u razgovorima s predstavnicima HUP-a, sindikatima. Svi koji su bili akteri i pomogli Vladi da kreira ove mjere nije bilo nikakvih razlika i razmimoilaženja u mišljenju. U dva dana smo predstavili svim akterima ono što Vlada smjera i mislim da nije bilo nikakvih problema kod samog donošenja paketa koji je svojevrsni kontinuitet Vlade da u ovim izazovnim vremenima odgovori na poteškoće kako građana tako i gospodarstva, istaknuo je Piletić.

Sjednica Vlade 14.9. Izvor: Pixsell / Autor: Jurica Galoic/PIXSELL







Grčić: Dodaci dobri i poželjni, ali trebaju trajnija rješenja Branko Grčić (SDP) rekao je kako je struktura paketa mjera slična paketima koji su se već dogodili. - I mi smo proteklih tjedna ponavljali i zalagali se da se neke mjere svakako produže, prije svega u energetskom sektoru. Bojimo se da u ovim okolnostima gdje inflacija pokazuje jako veliku žilavost u Hrvatskoj da bi potpuno otpuštanje cijena energije i za poduzetništvo i za građanstvo možda proizvelo dodatne efekte poticanja inflacije do kraja godine i bilo nam je stalo da se te mjere produže. Posebno smo se zalagali za mjere koje su usmjerene za socijalno najpotrebitije, posebno umirovljenike i one ljude koji ovise o socijalnim potporama o kojima je ovdje i bilo riječi. Ono što nas brine je ta jednokratnost mjera, to su mjere koje su povremene i privremene, a imamo probleme koje bi trebalo trajno rješavati, istaknuo je Grčić. Smatra da bi trebalo naći trajnija rješenja da se mirovine konačno podignu, da počinju pristizati plaće te da se smanji jaz između mirovina i plaća s određenim trajnim mjerama. - Dodaci jesu dobri i poželjni no oni nažalost ne rješavaju takve probleme, dodao je.

Davor Filipović dao izjavu nakon sastanka s čelnicima trgovačkih lanaca Izvor: Pixsell / Autor: Davorin Visnjic/PIXSELL







Davor Filipović dao izjavu nakon sastanka s čelnicima trgovačkih lanaca Izvor: Pixsell / Autor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Reakcija Piletića: Mjere nisu rezultat zalaganja oporbe nego kontinuitet ove Vlade Na izlaganje Grčića odmah je reagirao ministar Piletić i podsjetio da su u 2023. rasle mirovine i korisnicima obiteljske mirovine, najniže mirovine i mirovine ostvarene po posebnim propisima. Dodao je i kako je većinu zakonskih paketa podržao i Grčić. - To je kontinuirani napor Vlade da od prvog dana svog mandata poveća adekvatnost hrvatskih mirovina. U ovom mandatu mirovine su povećane 53%, istaknuo je Piletić. Rekao je da su mjere jednokratne, da je ovo 5. paket m jera, a a da su umirovljenici dobili šesti paket. - Dodaci nisu sustavni dio politike prema umirovljenicima nego odraz potrebe u ovim izazovnim vremenima. To je odgovor što nakon 10 mjeseci uzastopnog pada inflacije sada u kolovozu vidimo tendenciju prema gor pa da građane obuhvatimo još jednom mjerom. Nije to rezultat zalaganja oporbe nego kontinuitet ove Vlade, naglasio je Piletić.

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber rekla je kako je neupitno da predstavljene mjere imaju stabilizacijski efekt, osobito na sektor kućanstava. - Isto tako, sektor malog i srednjeg poduzetništva i dalje će koristiti nižu cijenu energenata, osobito struje od one tržišne. Što se tiče velikih poduzetnika, tu već mjesecima veliki poduzetnici plaćaju tržišnu cijenu i tu ne možemo govoriti o subvencijama, obzirom na to da je limit cijena za velike poduzetnike bio u rasponu od 180 do 230 EUR po MWh, a tržišna cijena je bila bitno ispod. Međutim, dobili smo uvjeravanje od Vlade da u slučaju bilo kakvih šokova da će se promptno reagirati, istaknula je. Navela je kako su se trenutne cijene energenata poprilično stabilizirale, no dodala je da su dvogodišnji ugovori koje veliki poduzetnici potpisuju otprilike četiri puta veći u odnosu na cijene ispred kriznog razdoblja te da u tom smislu treba dalje pomno pratiti i reagirati u slučaju bilo kakvih poremećaja.