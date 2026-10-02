Pred BiH izbori koji bi mogli puno toga promijeniti, no utvrđeno je i puno nepravilnosti

Predsjednik SIP-a Jovan Kalaba kazao je novinarima u Sarajevu kako je uvođenje novih tehnologija identifikacije birača i evidentiranja rezultata glasanja predstavljalo velik izazov, no tvrdi kako su sve uspješno riješili.

"Izazov je bio u kratkom roku obučiti tisuće članova biračkih odbora, operatera i tehničara za rukovanje novom opremom. Pred nama su izazovi i na izborni dan, moguće su i određene poteškoće, ali smo poduzeli sve da ih maksimalno brzo prevladamo", rekao je Kalaba.

Identitet birača na glasačkim će se mjestima utvrđivati otiskom prsta, a svi glasački listići će biti skenirani odmah nakon glasanja, što će omogućiti SIP-u da prve preliminarne rezultate objavi neposredno po zatvaranju biračkih mjesta, odnosno u nedjelju oko 20 sati.

Za 518 pozicija u tijelima vlasti od državne do županijske razine natječe se više od sedam tisuća kandidata iz 76 stranaka, a pravo glasa na izborima ima nešto više od 3,4 milijuna birača.

Glasat će se i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inozemstvu, uključujući Hrvatsku.

SIP je za do sada akreditirao više od 2400 promatrača koji će pratiti tijek izbora a među njima će biti i 756 iz inozemstva.

Iz koalicije nevladinih udruga "Pod lupom", koja po uzoru na hrvatski "Gong" nadzire provedbu izbora, upozorili kako su do sada registrirali stotine slučajeva kršenja pravila izborne kampanje, prije svega kroz uporabu javnih resursa koje stranke i kandidati koriste ne bi li osigurali naklonost birača.

Dokumentirali su više od 1200 različitih nepravilnosti, uključujuću preuranjenu kampanju, a nešto manje od polovice odnosilo se upravo na zloporabu javnih resursa. Sve su to prijavili Središnjem izbornom povjerenstvu a ono je, prema njihovoj eidenciji, do sada zbog toga izreklo novčane kazne u iznosu većem od 150 tisuća eura.

Za gotovo 20 posto izbornih nepravilnosti odgovoran je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika a za oko 10 posto Stranka demokratske akcije (SDA).

Dario Jovanović, koordinator koalicije upozorio je kako postoje naznake o mogućim opstrukcijama provedbe izbornog procesa, uključujući ometanje primjene novih tehnologija te je najavio kako će njihovi promatrači to pozorno motriti kada se bude provodilo glasanje.

"Najozbiljnije upozoravamo sve političke subjekte i pojedince koji imaju namjeru opstruirati izborni proces da ćemo inzistirati da budu sankcionirani, a izbori na tim biračkim mjestima i u tim lokalnim zajednicama poništeni i ponovljeni", kazao je Jovanović.

Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreca u petak je pozvao građane BiH da svakako izađu na izbore i izaberu vlast koja može provesti njihovo opredjeljenje za nastavak europskih integracija.

"Razlozi sporog napretka su dobro poznati. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije iskoristila priliku da napravi velike iskorake u trenutku kada je proširenje jedan od glavnih prioriteta EU", rekao je.

Europska komisija će sljdećeg tjedna narednog tjedna predstaviti smjernice za pristupanje za one zemlje koje su ostvarile najveći napredak na putu ka članstvu. "Za veliko je žaljenje što Bosna i Hercegovina nije među njima", rekao je Soreca.