Pravobraniteljica za djecu poziva na pružanje podrške djeci zatvorenika

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pozvala je u utorak u povodu europske kampanje 'Not My Crime - Still My Sentence' na pružanje podrške djeci zatvorenika, priopćeno je iz njezina ureda.

Ured pravobraniteljice za djecu pridružio se europskoj kampanji za zaštitu prava djece čiji su roditelji zatvorenici. Pod nazivom 'Not My Crime - Still My Sentence' (Zločin nije moj, ali kazna ipak jest), cilj je kampanje poboljšanje života djece čiji su roditelji u zatvoru i jačanje javne svjesnosti o njihovim potrebama i pravima.