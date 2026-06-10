Pravobranitelje se sve češće banalizira i ideologizira: Nabrojeni užasni primjeri

Sustavne preporuke za zaštitu prava žena često ostaju bez provedbe, a rad pravobraniteljskih institucija sve se češće 'banalizira, delegitimizira i ideologizira', upozorio je u srijedu Josip Grgić iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na tematskoj sjednici istoimenog saborskog Odbora

Na tematskoj sjednici saborskog Odbora za ravnopravnost spolova, održanoj povodom 45. obljetnice UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), rasprava je otvorila manjkavosti sustava, osobito zdravstvenog, ali i pitanje kako institucije mogu konkretnije uključiti feministički civilni sektor u donošenje javnih politika i praćenje provedbe međunarodnih obveza. Predsjednica Odbora Marija Lugarić (SDP) upozorila je da se ravnopravnost ne može mjeriti samo postojanjem zakona, a kao problem izdvojila je nedostatak rodno razvrstanih podataka, navodeći da se u Saboru raspravlja i o izvješćima DORH-a “koja uopće nemaju rodnu statistiku”.

Opasan trend politizacije Josip Grgić iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova upozorio je da se preporuke CEDAW odbora i pravobraniteljskih institucija često sporo provode ili uopće ne provode, osobito kada traže sustavne promjene. Upozorio je i na “opasan trend” politizacije sustava zaštite ljudskih prava, u kojem se rad pravobraniteljskih institucija “banalizira, delegitimizira i ideologizira”. Govoreći o raskoraku između službenih očitovanja i prakse u području reproduktivnih prava, Grgić je rekao da se u Vladinu odgovoru na nedavnu interpelaciju navodi da takvih problema nema, dok je nedugo nakon toga u medijima objavljeno svjedočanstvo žene koja je u Vinogradskoj bolnici odbijena zbog priziva savjesti. Na to se nadovezala Dubravka Šimonović, bivša predsjednica CEDAW odbora i nekadašnja posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, ocijenivši da izneseni primjeri upućuju na “toleriranje urušavanja ostvarivanja reproduktivnih prava u RH”.

Bolnice nemaju standardizirane postupke Zorana Juričić iz Hrabrih sestara govorila je o “institucionalnom prizivu savjesti” koji nadilazi pitanje pojedinog liječnika. U Hrvatskoj, upozorila je, ne postoji registar liječnika koji se pozivaju na savjest, što bolnicama otežava organizaciju rada. “Ukoliko žene ne dobivaju pravo na uslugu, radi se o obliku diskriminacije i daljnjem traumatiziranju žena”, rekla je. Juričić je navela i da samo dvije bolnice u Hrvatskoj, one u Puli i Rijeci, na internetskim stranicama imaju broj telefona, hodogram i dokumente potrebne ženama koje prolaze kroz postupak pobačaja. Tatjana Vlašić iz Ureda pučke pravobraniteljice istaknula je podatak da je zdravlje područje u kojem im se obraća najveći broj građanki i građana te istaknula širenje priziva savjesti i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - kod liječnika opće prakse i ginekologa, pa i zubara. Maja Rečić iz Udruge za promicanje primaljstva upozorila je da žene u trudnoći, porodu i babinju još nisu aktivne sudionice u odlučivanju o vlastitoj skrbi. “Nijedna bolnica nema standardizirane postupnike za većinu aktivnosti koje se tiču porođaja”, rekla je.