Pravi zimski ugođaj tek slijedi: pripremite se za snijeg, buru i drastičan pad temperature

U ponedjeljak će u gorju padati snijeg, a na moru povremeno kiša. U središnjim i istočnim krajevima oborine na granici kiše i snijega najvjerojatnije su prema kraju dana. I dok će oblačno vrijeme i zimski uvjeti sa susnježicom i snijegom biti obilježje idućeg tjedna na kopnu, pogotovo u gorju uz snježni pokrivač, na Jadranu će sljedeće dane obilježiti jaka bura, osobito podno Velebita, gdje će biti i olujna. Uz to će povremeno biti i kiše, a na hladnijem sjevernom dijelu vjerojatno i pahulja nošenih burom, stoji u vremenskoj prognozi koju je objavio HRT

Najniža jutarnja temperatura od -3 do 0 °C, a najviša dnevna od 2 do 4 °C.

U ponedjeljak će na istoku Hrvatske poslijepodne ponovno biti jače naoblačenje uz oborine na granici kiše i snijega. U noći i ujutro naoblaka bi se mogla i dijelom raskinuti uz spuštanje temperature i do -2 °C. Dnevna temperatura od 2 do 4 °C. Puhat će sjeveroistočni vjetar, isto kao i u središnoj Hrvatskoj, gdje će biti umjereno i pretežno oblačno, te veći dio dana bez oborine.

U gorskoj Hrvatskoj oblačno, povremeno sa snijegom. Na sjevernom Jadranu prijepodne mjestimice malo kiše, ponegdje i koja pahulja snijega nošenog burom. Poslijepodne uglavnom suho, ponajprije u Istri uz kraća sunčana razdoblja. Umjerena i jaka, podno Velebita u početku i olujna bura, uz valovito more, postupno će slabjeti.

Najviša temperatura od -2 °C u gorju do 8 °C na otocima. U Dalmaciji pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, a u njezinoj unutrašnjosti u početku je moguća i susnježica. Puhat će umjerena do jaka bura, a najniža temperatura bit će od 2 °C u Zagori do 7 °C na otocima.

Danju uglavnom od 5 do 10 °C. Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz većinom oblačno vrijeme, povremeno uz kišu. Puhat će većinom umjerena bura i istočnjak uz umjereno valovito more.

U nastavku tjedna na kopnu će biti pretežno oblačno s oborinama, te hladno. Povremeno će padati snijeg, pri čemu će novog snježnog pokrivača biti osobito u gorskim predjelima, a u nizinama, većinom na istoku, najvjerojatnija je susnježica.