Pozvao GSS zbog ozljede na planini, pa se tijekom silaska dogodilo 'čudo'

Kada su stigli do bivka, zatekli su dvojicu mladića, kako su opisali, "u neobično dobrom raspoloženju" , osobito s obzirom na informaciju da je jedan od njih ozlijeđen i da se navodno ne može samostalno spustiti.

Na teren je odmah krenulo šest spašavatelja.

Dojavu su zaprimili 15. kolovoza oko 16 sati. Roditelji mladića javili su da se njihov sin s prijateljem nalazi kod bivka "Runolista kuća" te da je tijekom planinarenja ozlijedio nogu.

Razočaranje kad su vidjeli da nema helikoptera

Iz GSS-a su cijelu situaciju opisali uz dozu ironije.

Naveli su da se raspoloženje mladića nakratko pokvarilo kada su shvatili da spašavatelji nisu stigli helikopterom, nego pješice.

Time je, kako su poručili, propala nada u "besplatan panoramski let", pa je preostalo spuštanje s planine uz pomoć ekipe GSS-a.

No tada se, prema njihovom opisu, dogodio obrat.

Tijekom silaska mladić koji je navodno imao ozlijeđenu nogu više nije pokazivao poteškoće u hodanju niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju.

"'Ozljeda' je, izgleda, čudesno zacijelila", poručili su iz GSS-a.

'GSS nije taxi služba'

Iako je intervencija završila bez posljedica i u vedrijem tonu, spašavatelji su upozorili da takve situacije treba shvatiti ozbiljno.

Naglašavaju da svaki poziv pokreće ljude, opremu i druge resurse te da nepotrebna intervencija može značiti da netko kome je pomoć doista potrebna mora čekati.

Pozvali su planinare i izletnike da prije odlaska u planinu procijene svoje fizičke mogućnosti, uvjete na terenu i opremu koju nose te da GSS zovu kada je pomoć zaista potrebna.

Poruku su zaključili bez uvijanja:

"GSS nije taxi služba. Spašavatelji će doći po vas i pješke, ali tada ćete se možda i vi morati vratiti pješke."